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Госдеп отправит на Украину партию оружия

Москва, 04.10.2019

Государственный департамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и «сопутствующего оборудования» на общую сумму в 39,2 млн долларов. В сообщении Госдепа говорится, что правительство Украины просило продать сто пятьдесят ракет Javelin и десять пусковых установок Javelin. Кроме того, будут поставлены учебные устройства и другое вспомогательное оборудование.

Ранее США выделили Украине 250 млн долларов в рамках программы американского министерства обороны «Инициативы по поддержке безопасности Украины». В рамках реализации этой программы Киев должен был получить снайперские винтовки, противоартиллерийские радиолокационные системы и ракетные комплексы Javelin.

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