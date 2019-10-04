Кадры «Аэрофлота» под колпаком у следствия

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, похоже, теряет контроль над ситуацией в своей компании. Басманный суд арестовал на два месяца его заместителя Владимира Александрова, который обвиняется Главным следственным управлением СКР в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, еще в 2015-2016 годах Александров вместе с тогдашним директором юридического департамента «Аэрофлота» Татьяной Давыдовой заключил несколько договоров на оказание юридических услуг с двумя адвокатами — Александром Сливко и Диной Кобец (они отправлены под арест). Но, как полагают в СКР, все работы по этим контрактам на самом деле выполняли юристы самой авиакомпании, а сторонним адвокатам неправомерно «выплатили не менее 250 млн рублей», причем на основании актов, содержащих заведомо недостоверные сведения. Эти средства следователи считают похищенными.

И хотя доказать факт хищения в такой ситуации будет очень непросто (сам Александров, как и другие фигуранты дела, свой вины не признает), вполне возможно, что такая задача сейчас и не является основной. А главная цель – придать огласке некоторые интересные факты биографии самого Владимира Александрова. Как выяснили следователи, этот человек, уроженец Узбекистана, ранее носил имя и фамилию Армена Абаляна. Но пятнадцать лет назад он почему-то решил их сменить. Это обстоятельство само по себе не имеет никакого значения, если бы не история с получения г-ном Абаляном и его матерью Анаит Аванесян российского гражданства в апреле 2000 года. Как установили правоохранительные органы, она представила заведомо ложные сведения о себе и своем сыне, касающиеся места регистрации и постоянного проживания. Иными словами, гражданство было ими получено с явными нарушениями. И как после всего этого Владимир Александров смог устроиться в «Аэрофлот», да еще и курировать там работу сразу нескольких департаментов, включая юридический, остается загадкой.

Таким образом, есть основания полагать, что кадровая политика «Аэрофлота», которую все последние годы проводил Виталий Савельев не очень-то эффективна – уж слишком много в ней изъянов. И это, по-видимому, касается не только работы топ-менеджмента авиакомпании, но и других сотрудников, включая простых пилотов. Наглядное тому подтверждение – майская катастрофа SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. На днях СКР предъявил официальные обвинения командиру этого воздушного судна Денису Евдокимову. Ему инкриминируется нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшим по неосторожности гибель двух и более лиц. Следователи считают, что «действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 человек и один член экипажа». И у них для этого есть все основания.

Известно, что снижение и сама посадка SSJ100 происходили с превышением приборной скорости – она составляла 293 км в час. И когда Денис Евдокимов начал выравнивание самолета, бортовой самописец зафиксировал «увеличивающиеся по амплитуде управляющие воздействия на боковую ручку управления по тангажу вплоть до полного хода как «от себя», так и «на себя» с относительно продолжительным удержанием в крайних положениях». Иными словами, КВС при посадке все время проводил активные манипуляции ручкой джойстика. Никакого объяснения этому факту в предварительном отчете МАК о расследовании авиакатастрофы не содержится. Сам же Денис Евдокимов сказал следователю, что самолет вел себя некорректно, не слушаясь бортовой ручки управления (джойстика). А массовую гибель людей он объяснил тем, что кто-то, возможно, в панике открыл заднюю дверь в салоне, в результате чего сильный воздушный поток раздул пламя. Но все это не позволяет внятно ответить на два главных вопроса – почему самолет садился с гигантскими перегрузками и почему командир корабля не ушел на второй круг или же вовсе не стал вырабатывать топливо, нарезая круги над Шереметьево. Напомним, что посадке самолет трижды коснулся взлетной полосы с перегрузками не менее 2,55g, 5,85g и 5,0g, соответственно. При том, что конструкция планера спроектирована по условиям прочности на расчетную перегрузку 3,75g. Превышение предельных значений перегрузки привело к тому, что стойки шасси самолета подломились, пробили баки, в результате чего вспыхнул пожар, который и привел к гибели людей.

Наконец, еще один важный момент – это качество подготовки пилотов в «Аэрофлоте» и их квалификация. Известно, что после удара молнии в SSJ100 Денис Евдокимов управлял самолетом в ручном режиме и все время запрашивал помощь диспетчера (и ее получал). Но все ли его действия были правильными. не известно. Как рассказал журналистам сразу после катастрофы в Шереметьево экс-пилот «Аэрофлота» Владимир Сальников, летавший в том числе на SSJ, «руководство авиакомпании примерно год назад запретило пилотирование в ручном режиме, разрешен только автоматический». «Управление судном в ручном режиме отрабатывается только раз в полгода на тренажерах, навык теряется», — сообщил Сальников. И если это действительно так, то некоторые навыки ручного управления вполне мог подрастерять и Денис Евдокимов. А это может свидетельствовать о наличие системных проблем в подготовке летного состава крупнейшей авиакомпании нашей страны. Очевидно, что та ситуация, которая сложилась в «Аэрофлоте» требует немедленных кадровых решений. И лучше всего чтобы этим вопросом занимался такой генеральный директор, который полностью будет контролировать работу всех сотрудников своей авиакомпании. Просто потому, что от этого зависит не только ее финансовое положение, но и жизни пассажиров.