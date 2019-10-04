Как развивается рынок аренды яхт среди российских туристов: профили путешественников и популярность греческого побережья

Любитель морских круизов — это мужчина в возрасте 38 лет, со средней или высокой покупательной способностью, который отправляется на недельное путешествие в компании до 10 человек с капитаном на побережье Средиземного моря.

Безусловным лидером в регионе стали берега Греции - интерес к чартерам яхт на греческих островах возрос за последние три месяца на 350%. Среди арендаторов можно встретить тех, кто всерьез увлечен парусным спортом, и новичков, желающих провести время в кругу близких людей.



Выбор чартера парусной или моторной яхты напрямую зависит от предпочтений туриста. Аренда яхты моторной позволяет получить дозу адреналина, маневренность, возможность быстро преодолевать морские дистанции, а также независимость от погодных условий и простоту управления.

Парусники — это классическая история. Они априори рассчитаны на более длительные круизы. Парусный спорт включает в себя весь процесс управления и автономность. Парусные яхты менее затратны во время длинных навигаций, обеспечивают большую вместительность как на палубе, как и в каютах.

«Мы рады наблюдать быстрое развитие парусного спорта среди российских туристов», комментирует Эдуард Гориу, совладелец Click&Boat. Поисковая система на русском языке развивается очень успешно: менее чем за год на платформу прибыло более 20 тысяч новых пользователей, а общее количество посетителей сайта возросло на 55% и достигло отметки в 4.5 миллионов.

Самый большой спрос российских туристов в Click&Boat отметили на аренду яхт на в регионе Средиземноморья, но, безусловным лидером летом 2019 года стали морские просторы Греции. Чаще всего российские лодочники отправляются в Афины, АйосНиколаос, Ираклион, Кавалу, Халкидики, Корфу и Миконос для навигации на 10-15 метровых суднах. Пик яхтенного сезона приходится на конец июля – начало августа. Тем не менее, в Греции благоприятным для парусного спорта временем считается период с апреля по октябрь.

На конец сезона 2019, флот Click&Boat насчитывает более 30 000 лодок в 50 странах, доступных для аренды. И 15% из них находится в Греции, что подчеркивает привлекательность этой страны как важного европейского направления.

Зачастую российские поклонники лодок выбирают аренду с капитаном, который является владельцем судна. Шкипер может не только на максимум использовать потенциал лодки, но еще и показать самые популярные места в регионе, недоступные взгляду туриста. Такой подход помогает получить полноценный опыт морского путешествия. Благодаря отзывам пользователей морского стартапа было отмечено, что многие яхтсмены предпочитают приезжать в одни и те же водные просторы для круизов. Таким образом, у них есть возможность строить долгосрочные отношения с капитаном и заранее планировать следующие навигации.