Курс доллара: рубль отреагировал на заявление ЦБ

Российский рубль уверенно растёт вечером 4 октября к основным резервным мировым валютам на фоне восстановления рынка нефти после недавнего обновления двухмесячных минимумов. При этом ослабление доллара на форексе поддерживает спрос на рисковые активы.

Так, по данным на 17:55 мск на торгах московской биржи курс доллара составил 64,55, при этом в моменте доллара торговался по 64,80 руб. Курс евро составил 70,88 руб. В моменте единая валюта ЕС торговалась по 71,13 руб.

Напомним, стоимость барреля марки Brent поднимается на 1% – до 58,27 долл. Мировые цены на «чёрное золото» корректируются вверх после того, как с начала недели они потеряли около 6% из-за сохраняющихся опасений за спрос, так как трейдеры продолжают видеть риски для перспектив роста мировой экономики.

Поддержку нацвалюте оказали также слова первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, заявившей что Банк России видит определённое пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Тем самым, привлекательность долговых и прежде всего государственных бумаг в рублях сохранится высокой из-за ожидаемого роста их котировок, а также в ожидании прогнозируемого снижения доходности. Всё это очень сильно поддерживает спрос на рублёвую ликвидность.

По мнению Юрия Попова из Sberbank CIB, доллар ушёл сегодня под отметку 65 руб. Однако, как он отмчает, сильные данные по рынку труда США за прошлый месяц могут вернуть его обратно – до уровня 65,5 руб.

В свою очередь Евгений Кошелев из Росбанка поясняет, что в моменте терйдеры не смогли определиться, какая интерпретация слабой макростатистики наиболее правильная. Поэтому они разрываются между желанием скидывать рисковые активы и попытками отыграть вероятное снижение процентных ставок.

Напомним, ранее сообщалось, что Ксения Юдаева – первый зампред Центробанка – заявила, что перед решением по ключевой ставке регулятор учтёт совокупность всех факторов. Пока же, по словам представителя Банка России, отмечается положительная динамика инфляции. Кроме того, Юдаева обратила внимание на существенное улучшение ситуации с инфляционными ожиданиями.