Курс доллара: рублю поможет сезонный фактор

В четверг, 3 октября российский рубль почти не изменился к доллару и просел к евро на продолжающимся снижение нефтяных котировок. Так, курс доллара США в 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи составил 65,21 руб., что на 8 коп. ниже уровня торгов среды, курс евро составил 71,65 руб., подорожав на 32 коп.

Рынок нефти, обновивший днём в четверг свой минимум с начала августа — около 56,1 долл. за баррель марки Brent — к вечеру попытался восстановиться, что собственно немного и поддержало нацвалюту в паре с долларом. Однако давление на котировки «чёрного золота» продолжают сохранятся на фоне рисков замедления мировой экономики из-за падения деловой активности в наиболее развитых странах.

Дополнительным сдерживающим фактором для рубля вчера выступили оценки российского Минфина, который ожидает, что объём покупки ЦБ РФ валюты для финансового ведомства по бюджетному правилу с 7 октября по 7 ноября составит 212,7 млрд руб. – по 9,2 млрд. руб. в день. При этом всего месяц назад покупки равнялись 187,1 млрд. руб. — по 8,9 млрд. руб. в день.

В итоге вечером в четверг доллар почти не менялся к рублю, а евро прибавил около 0,3%.

По мнению большинства экспертов, динамика курса нацвалюты сегодня будет определяться конъюнктурой рыночных настроений. Так, в частности, считает Антон Покатович из «БКС премьер». Он предполагает, что внимание инвесторов будет концентрироваться на сентябрьских данных по рынку труда в США. При этом, как прогнозирует он, если темпы создания новых рабочих мест окажутся ниже прогнозов, то для трейдеров это может стать значимым сигналом усиления проблем в американской экономике и соответствующим поводом для снижения аппетитов к покупке рисковых активов, включая рубль.

«Мой прогноз такой: сегодня курс доллара будет находиться в диапазоне 64,5-65,7 руб.», – считает эксперт.

Между тем Андрей Кочетков из «Открытие брокер» уверен, что в долгосрочной перспективе рубль сохранит потенциал для укрепления за счёт разницы в доходностях с основными резервными валютами. Как пояснил аналитик, реальная доходность рубля – одна из лучших в мире, а динамика инфляции позволяет рассчитывать не только на долгосрочных инвесторов, но и на горячие деньги.

В свою очередь главный экономист ING по РФ Дмитрий Долгин, напомнив, что в четверг Минфин РФ сообщил о том, что в октябре планирует ежедневно покупать валюты на 300 млн руб. больше, чем в сентябре (9.2 млрд против 8.9 млрд), уверен, что курс доллара к нацвалюте всё равно снизится и к концу года, достигнув отметки 64 руб. Эксперт отмечает, что увеличение объёма валютных интервенций российского регулятора не помешает укреплению рубля, так как в октябре-декабре поддержку ему будут оказывать сезонные факторы. Таким образом, покупка валюты регулятором будет оказывать меньшее влияние на динамику рубля, нежели раньше.

В четвертом же квартале, как прогнозирует Долгин, профицит счёта текущих операций вырастет с 12 млрд долл. до 25-30 млрд долл. При этом стерилизовано будут порядка 40-50% этой суммы, тогда как в третье квартале уровень стерилизации составлял 100%.