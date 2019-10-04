Курс доллара: аналитики Reuters дали новый прогноз

Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что ралли доллара продолжится еще, как минимум, полгода и что в ближайшем будущем у американской валюты не будет конкурентов.

Ухудшающаяся ситуация в глобальной торговле оказывает сильное давление на большинство экономик и играет на руку деноминированным в долларах активам.

«Факторы, позволяющие доллару сохранять силу, вероятно, продолжат свое действие еще какое-то время,- считает старший валютный аналитик лондонского банка Rabobank Джейн Фоли.- Доллар еще некоторое время будет оставаться таким же сильным, как сейчас».

Не удивительно, что по данным Commodity Futures Trading Commission (CFTC), валютные спекулянты отдают предпочтение длинным позициям по доллару. Причем, считается, что эта тенденция в ближайшем будущем не изменится.

Две трети из полусотни аналитиков, участвовавших в опросе агентства Reuters, который проходил 30 сентября – 3 октября, считают, что ралли американского доллара продлится еще как минимум шесть месяцев.

Однако американская экономика показывает некоторые признаки, свидетельствующие об угрозе рецессии. На этой неделе, например, появились новости о расходах потребителей в августе, которые оказались ниже прогнозируемых. Ситуацию усугубила информация о том, что производственная активность в сентябре оказалась самой низкой более чем за десятилетие. Наиболее вероятная причина этого – торговая война между США и КНР и сильный доллар.

Эта информация спровоцировала тревоги на финансовых рынках и обращения к ФРС с требованием и дальше понижать ставку.

Значительная часть опрошенных аналитиков – 18 из 49 считают главной причиной сильного доллара показатели по ключевой ставке.

Аналитики по прежнему ждут, что большинство главных валют покажут положительную динамику курса по отношению к доллару США по итогам текущего года. Кстати, этот прогноз уже много раз оказывался ошибочным. И все же аналитики прогнозируют, что прибыль окажется ниже, чем прогнозировалось в опросах августа.

Евро в 2019 году потерял уже около 4%. Прогноз по его курсу на конец гола – 1,10. Это, примерно, столько же, как он торговался в четверг, 3 октября. Ожидается, что он немного вырастет и к концу года достигнет курса 1,13.

Между прочим, последний прогноз по единой европейской валюте оказался самым низким с июля 2017 года. Только в этом году средний прогноз пришлось менять уже шесть (!) раз.

Здесь следует помнить, что практически все статистические данные были получены до того, как на этой неделе ВТО удовлетворила жалобу США на Европу и разрешила Вашингтону наложить санкции на европейские товары в общей сложности на 7,5 млрд долларов в год. Тарифы, колеблющиеся в пределах 10-25%, будут оказывать дополнительное давление на евро и мешать европейской экономике наращивать рост экономики.

Еврозона продолжает оказывать понижающее давление на глобальный рост, отмечают аналитики банка JP Morgan. Это не только подталкивает к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты, но и скорее всего окажет негативное влияние на валюты, связанные с евро.