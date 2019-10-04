Microsoft обвинила хакеров из Ирана в атаке на аккаунты американских чиновников

Корпорация Microsoft опубликовала экстренное заявление, в котором отмечается, что хакеры, связанные с властями Ирана, делали попытки взломать аккаунты одного из кандидатов в президенты США. Как отмечается в сообщении корпорации, специалистами компании бала замечена значительная деятельность в киберпространстве группировки Phosphorous. По мнению представителей корпорации, эта группировка связана с правительством Ирана, передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что с августа по сентябрь 2019 года группировка сделала более 2,5 тыс. попыток найти учётные записи клиентов Microsoft, при этом атакам подверглись более 240 аккаунтов.

Аккаунты, которые атаковали хакеры были связаны с одним из штабов кандидатов на выборах президента США, а также нынешними и бывшими чиновниками американского правительства. Также хакеры атаковали аккаунты представителей СМИ, которые освещали вопросы мировой политики, а также видных иранцев, проживающих за пределами страны. При этом киберпреступники использовали большое количество персональной информации своих потенциальных жертв.

В Microsoft сделали вывод, что группировка хакеров Phosphorous отличается высокой мотивацией и готова вкладывать солидные средства в исследования и другие незаконные способы сбора информации.