Дан старт новому раунду борьбы за нефтяные льготы

Как заявил замглавы Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров на сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), его ведомство завершило процесс инвентаризации нефтяных месторождений России.

«Всего у нас 2700 месторождений нефти. Это 28,9 млрд тонн нефти. Из них в инвентаризацию вошли месторождения с запасами свыше 5 млн тонн, или 719 месторождений», — отметил он. «Предварительные результаты такие: 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными», — цитирует заместителя главы Роснедр «Интерфакс».

Инвентаризация проводилась не ради уяснения качества запасов как такового, а для анализа эффективности налоговых льгот. В действительности, она далеко не полная. В нее не вошли месторождения, разрабатываемые по режиму Соглашения о разделе продукции (СРП), имеющие льготу по пошлине, находящиеся в системе НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), а также имеющие стратегическое значение для отрасли, например, Самотлорское (крупнейшее в РФ месторождение, расположено в ХМАО). Таким образом, под анализ подпали 17,2 млрд тонн, или 60% всех запасов нефти.

Газета «Ведомости» напомнила в связи с этим, что окончание инвентаризации месторождений приурочено к окончанию моратория на предоставление нефтяникам новых льгот, завершающегося в этом году. По ее данным, однако, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов просит президента Владимира Путина продлить моратории еще на четыре года. теперь вокруг этого вопроса, очевидно, начнется новая фаза борьбы, на этот раз с данными по инвентаризации на руках. Нефтяным компаниям будет важно доказать, что разработка тех или иных месторождений без льгот нереальна (нерентабельна).

Рентабельность месторождений подразумевает возможность получения прибыли при их разработке с использованием существующих технологий, поясняет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Он отмечает, что этот показатель не является статичным, а растет по мере научно-технического прогресса. За несколько последних десятилетий мы видели много прорывов, связанных см новыми технологиями, это и арктическая шельфовая добыча, и все, что связано со сланцем.

Можно заметить, что в настоящий момент в России нет технологических новинок, которые бы решающим образом облегчили и удешевили добычу на месторождениях, считающихся сложными. Напротив, нефтяники активно занимаются доказыванием нерентабельности разработки при существующих налоговых ставках без льгот.

По данным Минрироды, говорит Александр Пахомов, доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России продолжает расти и по состоянию на середину 2019 года оценивается в 60%. Этот рост, к сожалению, обеспечивается не столько за счет обнаружения новых месторождений, сколько за счет истощения разведанных и разрабатываемых.

Опять же по данным министерства, на сегодняшний день свыше 80% запасов нефти промышленных категорий находится на уже действующих промыслах. Это значит, делает вывод Александр Пахомов, что в основном высокие уровни добычи в нашей стране обеспечиваются не за счет новых, хотя и рентабельных месторождений трудноизвлекаемой нефти, а за счет старых.

Помимо этого нужно помнить, что на протяжении десятилетий сначала Советский Союз, а за ним и современная Россия находились в зависимости от импорта техники, необходимой для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, отмечает Александр Пахомов. И, к сожалению, уже почти 5 лет российский добывающий сектор находится под санкциями со стороны США.

По словам эксперта, сейчас на уровне государства и крупнейших участников добывающего сектора прилагаются колоссальные усилия для замещения импорта в сфере добычи энергоресурсов, но в целом проблема продолжает стоять очень остро. Если в ближайшие годы не удастся избавиться от зависимости от импорта, вполне вероятно, что уже в перспективе 5 лет объемы добычи в нашей стране начнут снижаться по естественным причинам, даже при условии сохранения высокого уровня рентабельности месторождений.