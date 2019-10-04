В России оценили последствия падения цен на нефть до $10

В случае падения цены на нефть до $10 бюджет России потеряет 5% ВВП, сообщает газета «Известия», ссылаясь на российский Минфин.

Если же подобная ситуация со стоимостью сырья сохранится на протяжении 10 лет, то бюджет не получит 70% годового ВВП. За прошлый год уровень Валового внутреннего продукта составил 103 триллиона рублей.

Издание подчеркивает, что Минфин не думает, что подобный шоковый вариант в действительности будет воплощен в жизнь.

Одним из возможных сценариев, который рассматривает ведомство является снижение цены на нефть до $40 за баррель, а в этом случае потери государственных средств не произойдет.