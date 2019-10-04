Онлайн игры для детей — польза или вред?

У компьютерных игр для детей есть как несомненные достоинства, так и очевидные недостатки.

Всем известно, что в качестве средства для обучения и развития малышей онлайн-игры не уступают общению с учителями. Такие компьютерные игры для девочек и мальчиков приносят большую пользу, способствуют освоению детьми разных областей знаний, учат их читать и считать, развивают интеллект и умение мыслить логически. Бывает так, что ребенок проявляет нежелание учиться по книжкам, но в игре гораздо быстрее осваивает те же самые знания.

Помимо этого, многие игры дают детям знания об окружающем мире, служат источником различных энциклопедических фактов. Если ребенок путает цвета, испытывает затруднения с запоминанием букв и цифр, то он может в увлекательной форме быстро восполнить пробелы в знаниях при помощи онлайн-игр.

Больше все родители переживают по поводу того, что чересчур продолжительное сидение у монитора может причинить вред здоровью детей. Эти опасения во многом оправданы. Другой недостаток онлайн-игр связан с их влиянием на умственное развитие ребенка и его психику. Когда дети привыкают усваивать знания только с компьютерного монитора, где вся информация представлена в максимально доступной форме, их мозг настраивается на визуальное восприятие в ущерб слуховому и вербальному. Из-за этого ребенок в дальнейшем испытывает сложности при обучении в школе, где ему приходится обходиться без интерактивных картинок и при ответах на вопросы вместо кликов мышкой пользоваться фразами, которые необходимо сформулировать в уме.

С учетом всего вышесказанного, оптимальный подход для родителей состоит в нахождении «золотой середины», чтобы ребенок не остался совсем без компьютерных развлечений, но при этом его здоровью и психике не был бы причинен вред. Для этого надо выполнять следующие рекомендации: