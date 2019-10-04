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Оператор «Северного потока 2» допустил существенный рост цен на газ в Европе

Москва, 04.10.2019
  • Оператор «Северного потока 2» допустил существенный рост цен на газ в Европе

dpa/picture-alliance

Марио Мерен – председатель правления Wintershall Dea, оператора газопровода «Северный поток-2» – предположил, что с 2020 года можно ожидать серьёзный скачок цен на «голубое топливо» в странах Старого Света.

По его мнению, это произойдёт, если «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не смогут договориться от транзите газа. При этом он подчеркнул, что при реализации такого сценария рост цен на «голубое топливо» произойдёт, а учитывая, что, по прогнозу синоптиков, предстоящая зима ожидается холодной, «рост цен на газ может быть очень существенным», передаёт агентство «Интерфакс».

«Я очень надеюсь, «Газпром» и «Нафтогаз» всё-таки договорятся о транзите. В противном случае, в долгосрочной перспективе это ужасно отразится на газовом рынке», – пояснил Мерен.

При этом, он не смог даже примерно сказать, как сильно могут вырасти цены на газ, но предположил, что скачок «будет очень чувствительным».

«Физически газа будет вполне достаточно, но так или иначе его количество будет ограничено, так как с рынка просто исчезнет от 100 млрд кубометров газа, которые обычно прокачиваются через территорию Украины. Естественно, это существенно повлияет на цены, и мы увидим их резкий рост», – резюмировал председатель правления Wintershall Dea.

Напомним, ранее сообщалось, что по заявлению польских властей, страна после 2022 года откажется от российского газа, так как будет получать его с другого направления.

Как известно, Польше необходимо более 15 млрд кубометров газа в год. Главным поставщиком в страну сегодня является российский «Газпром», с которым у Варшавы заключен долгосрочный контракт до 2022 года.

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