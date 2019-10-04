Подкаст 40 недели. Отвечаем на вопрос: Белоруссия или Беларусь?

Вокруг краткого названия Республики Беларусь не первый год ведутся топонимические войны. Россияне упорно называют соседа «Белоруссией» – белорусы оскорбляются, считая это неуважением к государственности их страны. Что это, проявление «имперского снобизма» или «комплекс малого народа»? А может, дело в другом? Корреспондент «Эксперта» отправился в Минск, чтобы поставить точку в этом вопросе.

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