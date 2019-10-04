Польша назвала сроки полного отказа от газа из России

По заявлению польских властей, страна после 2022 года откажется от российского газа, заявил представитель правительства Польши Петр Наимский в эфире Польского радио. Он уточнил, что газ Варшава будет получать с другого направления.

Наимский сообщил, что сегодня Польша получает «львиную долю газа из России», однако, это «долгосрочный контракт, от которого страна намерена отказаться к концу 2022 года».

Чиновник пояснил, что сегодня 3 млрд кубометров газа в год поступает в Польшу через газопорт в Свиноуйсьце по контракту с Катаром. Помимо этого начались поставки из США и продолжает строиться Baltic Pipe - газопровод, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом, дополнил Наимский. Он сообщил, что и газопровод, и расширенный терминал «являются стратегическим выходом из зависимого от России положения».

Напомним, Польше необходимо более 15 млрд кубометров газа в год. Главным поставщиком в страну сегодня является российский «Газпром», с которым у Варшавы заключен долгосрочный контракт до 2022 года.