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Партия Качиньского рассчитывает на победу

Москва, 04.10.2019
Согласно прогнозам, на предстоящих парламентских выборах в Польше победит правящая партия «Право и справедливость» (PiS). Однако ей придется нелегко без ее харизматичного лидера, который собирается на пенсию.
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Партия Качиньского рассчитывает на победу

Zuma\TASS

Несмотря на то, что парламентские выборы в Польше пройдут 13 октября, правящая партия «Право и справедливость» (PiS) не без оснований рассчитывает на победу. Не довольствуясь прогнозами политологов и благоприятными результатами опросов общественного мнения, тоже отдающих националистам победу, правящая партия решила защититься от неприятных неожиданностей и намерена «купить» голоса избирателей обещаниями регулярных ежегодных дополнительных выплат для пенсионеров и двукратным увеличением минимального размера оплаты труда.

«В конце 2020 года минимальный размер оплаты труда дойдет до 3 тысяч злотых, а к концу 2023 он составит уже 4 тысячи злотых,- заявил лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский на съезде партии. Сейчас МРОТ составляет 2250 злотых в месяц.

Не забыли в правящей партии и о пенсионерах. В этом году пожилые избиратели получили «тринадцатую пенсию», а в 2021 году им пообещали сразу две дополнительных пенсии.

PiS также пообещала увеличить размер минимальной пенсии с 1100 до 1200 злотых и увеличить субсидии фермерам.

Качиньский, который не занимает в правительстве никакого официального поста, но считается фактическим лидером Польши, заявил в интервью таблоиду Super Express, что в случае победы 13 октября он прогнозирует, что нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий останется во главе кабинета министров.

Несмотря на благоприятные для PiS результаты опросов и прогнозы 13 октября развернется острая борьба. Националисты за четыре года нахождения у власти изрядно подпортили себе имидж политической партии, борющейся за право и справедливость, многочисленными политическими скандалами.

Например, парламентский спикер PiS был вынужден уйти в отставку после того, как журналисты обнаружили и написали о том, что он возит на правительственном самолете свою семью.

Заместителю министра юстиции тоже пришлось покинуть свой пост. Ему не простили попыток дискредитировать судей, которые выступают против правительственной реформы судебной власти. Чиновник распускал слухи об их личной жизни.

Поэтому правящая партия решила не рисковать. Националисты воспользуются административным ресурсом и начали обещать избирателям деньги. Кстати, выплата в этом году «тринадцатой пенсии» накануне майских выборов в Европарламент обошлась казне почти в 11 млрд злотых (2,8 млрд долларов).

В мае выборы польские националисты выиграли, хотя и с очень маленьким перевесом: они получили в Европарламенте 26 мест, а оппозиция – 25. Выборы в Европарламент показали, что поляки по-прежнему настроены проевропейски.

Сейчас опросы тоже отдают победу PiS. Она может получить 47% голосов избирателей, а вся оппозиция – 41%. По польским законам, такой расклад означает, что PiS вероятно сохранит большинство в сейме (парламенте) и получит право сформировать однопартийное правительство.

Несмотря на внутренние скандалы и частые ссоры с Брюсселем по самым разным вопросам: главенству закона, защите окружающей среды, мигрантам и т.д. PiS в целом удалось сохранить авторитет и популярность главным образом благодаря активной социальной программе. Националисты «подкармливают» население Польши. Например, на каждого ребенка семьи получают по пятьсот злотых.

Очевидно, 13 октября PiS останется у власти, но это не значит, что партию ждет безмятежное будущее. По слухам Ярослав Качиньский планирует оставить пост председателя партии «Право и справедливость». За власть в правящей партии наверняка развернется острая борьба. Наиболее вероятными претендентами на пост лидера считаются Моравецкий, министр юстиции Збигнев Зебро и бывший глава МВД Польши, а ныне европарламентарий от Польши Йоахим Брудзиньский.

70-летний Качиньский, ранее возглавлявший правительство (2005-7), сам намекнул об уходе. Кстати, недавно он вернулся к руководству партией и страной после более чем годичного перерыва, объяснявшегося серьезными проблемами со здоровьем.

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