Порошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял в качестве своего защитника российского адвоката Илью Новикова. Государственное бюро расследований Украины расследует уголовное дело по факту отправки военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Следствие подозревает, что Порошенко пошел на сознательную военную провокацию с целью отменить президентские выборы путем введения военного положения.

«Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде сфабрикованных уголовных дел против пятого Президента Украины. Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью...в страны-агрессора, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан – пленников Кремля. В частности, до прошлого месяца он был адвокатом наших моряков» - говорится в официальном заявлении партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

Ранее Илья Новиков защищал Надежду Савченко во время судебного процесса в России. Позже Надежда Савченко вернулась на Украину и была посажена в тюрьму по сфабрикованному Петром Порошенко уголовному делу. Выйти на свободу Савченко смогла только после ухода Петра Порошенко с должности президента Украины. Новиков не принимал участия в защите Савченко во время процесса на Украине.