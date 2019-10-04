Презентация самого неординарного музыкального альбома года — «Против течения» певицы Дарины

В творческом багаже Дарины сотрудничество с именитыми российскими и зарубежными авторами, запись альбомов на EMI/Gala Records, дуэт с Димой Биланом. Ранние песни («Это была любовь», «Без тебя я не смогу») опережали своё время, были чем- то необычным и свежим в нашем шоу-бизнесе. Не стал исключением и новый альбом.

Дарина решила записать абсолютно «попсовые» песни в сопровождении рояля, струнного квартета и кахона. Такое интересное звучание — не единственный творческий эксперимент на диске.

Альбом будет выпущен не только на цифровых площадках (Apple Music, GooglePlay, Boom, Яндекс.Музыка и т.п.), но и на носителях — CD и виниловых пластинках, что как нельзя лучше подчёркивает его камерное и тёплое звучание.

В качестве гостей на презентации ожидаются коллеги и друзья Дарины: Стас Пьеха, Никита Малинин, Юра Титов, Юля Беретта и многие другие.

http://darinasinger.ru/acoustic