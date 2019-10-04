Прогноз погоды: до конца октября всё поменяется – погода очень сильно удивит

Серьёзное ухудшение погодных условий, которое наблюдается сейчас на большей части Европейской России, по прогнозу синоптиков, продержится как минимум до середины второго осеннего месяца календарной осени. Однако, те же метеорологи, предполагают, что до конца октября всё ещё может в очередной раз поменяться, а погода очень удивит жителей нашей страны.

Погода во второй половине октября в Центральном федеральном округе. Прогноз синоптиков

Так, в большинстве субъектах Центрального федерального округа, где на смену тёплой, почти летней погоде в это воскресенье фактически придёт зимний холод, синоптики обещают в последней декаде месяца возвращение вполне комфортных погодных условий.

Пока же, в Тульской области, где в четверг, 3 октября было ещё плюс 20, а сегодня – плюс 14 и дождь, в воскресенье, 6 октября столбики термометров предательски поползут вниз, остановившись вечером на удивительных для начала октября отметках – 1-2 выше нуля. При этом синоптики обещают сильный ветер до 16-18 метров в секунду и снег.

Примерно до середины месяца средняя дневная температура будет колебаться здесь в коридоре плюс 4-8, после полуночи возможны заморозки и осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега.

Примерно такая же погода до 14-16 октября ожидается в Тамбовской области. Здесь, правда ещё сегодня днём было очень тепло – плюс 23, а понижение температурного фона произойдёт только в середине предстоящей недели. Но уже к следующим выходным градусники покажут вновь нормальные для середины октября плюс 11-13. Однако, в следующе несколько дней опять похолодает – до плюс 7-8, ночью же возможны заморозки.

Аналогичная погодная ситуация, по прогнозу синоптиков, будет в октябре в Орловской, Рязанской, Костромской, Курской и Воронежской областях. Здесь везде на смену тёплым воздушным массам придут холодные, которые ближе к концу месяца вновь может поглотить мощнейший антициклон, формирующийся сейчас над Атлантикой. При векторной диаграмме, направленной в сторону центра Русской равнины, на всей территории Европейской России в конце месяца погода может удивить очередным потеплением, которое будет непродолжительным, но чувствительным. В частности, синоптики обещают плюс 13-15 при ярком солнце и отсутствии осадков.

Погода в Южном федеральном округе. Прогноз синоптиков

Юг России также ждёт существенное похолодание, которое в середине месяца сменится очередным потеплением. Так, в Ростовской области сегодня было плюс 27, а на солнце и вовсе плюс 30. Но сильный циклон, который накроет почти весь Южный федеральный округ к 9 октября понизит дневную температуру воздуха почти в 3 раза – до плюс 10-11. С этого дня здесь, также, как и в Ростовской, Волгоградской, Астраханской и Краснодарской областях начнутся классические температурные качели – местных жителей и приезжих в прямом смысле этого слова будет бросать, то в жар, то в холод. Например, в период с 11 до 31 октября дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 19 до плюс 10 и обратно. Завершится месяц повышением температурного фона до плюс 15, что будет соответствовать климатической норме.

Погода во второй половине октября в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

В Санкт-Петербурге уже холодно. По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 5 октября столбики термометров опустятся до нуля градусов, к утру субботы будет всего плюс 1. Из-за осадков, которые периодически будут идти всю предстоящую ночь, на дорогах образуется гололедица. Осадки в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя станут выпадать в Северной столице в ежесуточном режиме, как минимум до конца следующей недели. При этом дневной температурный фон будет держаться на уровне плюс 4-10.

В середине месяца снова подморозит, прежде всего, в ночные часы. По прогнозу синоптиков, в некоторых районах города на Неве, а также в Ленинградской области столбики термометров будут опускаться до минус 1-2. В светлое время суток будет теплее, но значительно ниже климатической нормы – плюс 3-4. А вот ближе к ноябрю всё неожиданно может поменяться, а погода очень всех удивит. Метеорологи прогнозируют в период с 14 по 31 октября плюс 12-13.

Нестабильная погода ожидает во второй половине октября и Москву. По прогнозу синоптиков, до конца первой декады второго осеннего месяца в столичном регионе будет очень пасмурно. Уже в воскресенье, 6 октября резко похолодает до плюс 4. В понедельник, 7 октября при плюс 2-3 днём и около нуля ночью – прогнозируется снег. С 11 до 20 октября по-прежнему пасмурно и прохладно – плюс 5-10. Однако осадков почти не будет, зато в некоторые дни может усилиться ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

А вот в последней декаде месяца атлантический антициклон повысит не только атмосферное давление, что вполне естественно, но и температуру воздуха, которая по прогнозу синоптиков может в 20 числах октября составить 12-16 градусов выше нуля. Впрочем, пока это всего лишь предположение метеорологов, которые в свой долгосрочный прогноз в дальнейшем будут вносить многочисленные изменения и дополнения.