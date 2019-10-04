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Российскую журналистку задержали в Иране по подозрению в шпионаже

Москва, 04.10.2019

Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране по подозрению в шпионаже. По словам её коллеги журналиста Бориса Войцеховского, россиянку задержали в четверг, 3 октября и поместили в камеру. При этом, суд над нашей журналисткой состоится уже в субботу. Предположительно, ей грозит до 10 лет лишения свободы, передаёт агентство «Интерфакс».

Войцеховских также рассказал, что Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом. Несколько дней назад она снова прибыла в столицу Ирана по приглашению своих коллег из местных изданий. Но уже в аэропорту правоохранители отобрали у неё документы. Позже, когда Юлия находилась в своём гостиничном номере, её дверь взломали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции и из отеля увезли её в неизвестном направлении.

Россиянка смогла всего на минуту позвонить в Москву в четверг вечером. За это время она успела сказать, что сидит на полу в камере, связи с ней нет, в субботу состоится в суд. Её обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, а это минимум – 10 лет тюрьмы.

Представители посольства РФ в Тегеране уже подтвердили информацию о задержании нашей соотечественницы и сейчас выясняют всего обстоятельства этой ситуации, подчеркнув, что задержанная в Иране Юзик не уведомляла дипломатов о своей поездке и возникших сложностях в этой стране.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Ирана в Москве приглашен на Смоленскую площадь «для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки».

Напомним, в 2016 году журналистка Юлия Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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