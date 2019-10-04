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Россия располагает тремя спутниками предупреждения о ракетном нападении

Москва, 04.10.2019

Генерал-майор Игорь Морозов – замкомандующего Космическими войсками – завил, что космический эшелон системы РФ предупреждения о ракетном нападении состоит из трёх спутников

По его словам, в настоящее время на орбите находятся три новейших космических аппарата, которые могут за доли секунды зафиксировать старт баллистических ракет в любой точке земного шара.

Напомним, согласно информации пресс-службы российского военного ведомства, 26 сентября с космодрома Плесецк был запущен спутник военного назначения «Космос-2541». По данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, этот спутник является третьим аппаратом единой космической системы (ЕКС), которая предназначена для предупреждения о ракетном нападении.

Ещё два российских спутника, как утверждают в США были запущены ещё в ноябре 2015 года («Космос-2510») и в мае 2017 года («Космос-2518»).

Наша справка

Единая Космическая Система обнаружения и боевого управления (ЕКС) должна прийти на смену «Оку» и ряду других систем. Система сможет отслеживать запуски МБР, БРПЛ, оперативно-тактических и даже тактических ракет; рассчитывать траекторию запусков и район поражения; выполнять функции наведения. Является прямым аналогом американской системы SBIRS.

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