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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Москва, 04.10.2019

Среднестатистического россиянина может сделать счастливым ежемесячная зарплата в 160 тысяч рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob.

Больше других требуется для комфортной жизни жителям столицы - 212 тысяч. На втором месте Владивосток, где для полного счастья жителям необходим ежемесячный доход в размере 205 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону хотят зарабатывать 200 тысяч рублей. В исследовании отмечается, что мужчины хотят зарабатывать на треть больше, чем женщины: 181 тысяча рублей против 138 тысяч рублей. Опрос выявил, что, чем старше граждане, тем больше денег им необходимо для счастливой жизни.

Ранее Минтруд сообщил о росте зарплаты в первом полугодии во всех регионах РФ. Уточняется, что самую большую прибавку к зарплате получили жители Костромской области.

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