Средний класс России сдает позиции

Как сообщается в докладе научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, доходы представителей среднего класса планомерно идут вниз, начиная с 2014 года. Об этом пишет РБК. Сегодня к среднему классу, каждый 10 представитель которого проживает в Москве, можно отнести 38% населения страны.

При этом внутри среднего класса также существует своя градация по доходам. Самых состоятельных представителей этого сообщества насчитывается примерно 7% населения России. Далее по доходам подразделяются ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%). Последняя наиболее уязвима перед экономическими неурядицами.

Главными рисками выпадения «из обоймы» среднего класса авторы документа называют рождение детей, а также выход на пенсию. Также падают шансы при данных жизненных обстоятельствах войти в так называемое ядро среднего класса: с рождением одного ребенка в 1,5 раза, с появлением последующих — в 4 раза.