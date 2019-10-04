Министр образования Украины пообещала покончить с русскими школами в 2020 году

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. «Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения» - заявила Новосад в интервью Матвею Ганапольскому, ведущему программу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой». Что касается школ с обучением на языках других национальных меньшинств, прежде всего венгерского и румынского, то их полностью переведут на «мову» лишь в сентябре 2023 года.