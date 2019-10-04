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В Кремле рассказали о продолжении работы по обмену заключенными с Украиной

Москва, 04.10.2019

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов заявил, Москва выступает за продолжение работы по обмену между удерживаемыми лицами с Киевом в формате «всех на всех».

По словам представителя Кремля, именно такая формула должна быть конечной целью. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что с российской стороны давно было отмечено, что в нашей стране были бы рады осуществить обмен именно «всех на всех», передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Песков пояснил, что в данном случае это должно быть обоюдным желанием, как РФ, так и Украины: «Всё это зависит от готовности двух сторон».

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, идёт ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и Донбассом.

«Больше я ничего не могу уточнить по данной теме. Скажу ли, что работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем», - резюмировал представитель Кремля.

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