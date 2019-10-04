В Крыму зафиксированы случаи смертельно опасной лихорадки

В Крыму специалистами Роспотребнадзора с начало года выявлено девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила глава регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

Она сообщила, что в регионе «две серьезные эндемичные по лихорадке Западного Нила территории - в Бахчисарайском и Белогорском районах».

Представитель ведомства добавила, что в общей сложности было зафиксировано девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. При этом все заболевшие прошли успешное лечение и выздоровели.

Переносчиками заболевания являются комары, для выявления источников и мест нахождения которых, было исследовано более тысячи экземпляров энтомологического материала.

За истекший период 2019 года, Роспотребнадзор провел обработку в 63 водоемах на площади порядка 55 гектаров.