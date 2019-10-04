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В Центробанке отметили замедление текущей инфляции в России

Москва, 04.10.2019
  • В Центробанке отметили замедление текущей инфляции в России

Гавриил Григоров/ТАСС

Ксения Юдаева – первый зампред Центробанка – заявила, что перед решением по ключевой ставке регулятор учтёт совокупность всех факторов. Пока же, по словам представителя Банка России, отмечается положительная динамика инфляции.

Кроме того, Юдаева обратила внимание на существенное улучшение ситуации с инфляционными ожиданиями, передаёт агентство «Интерфакс».

«Безусловно, существует множество самых различных факторов, которые связаны, например, с урожаем или с мировыми ценами на продовольствие. Но в целом, риски снижаются, в том числе и для инфляционных ожиданий», – резюмировала первый зампред ЦБ РФ, добавив, что риски финансовых рынков также находятся под контролем, а регулятор самым внимательным образом за ними следит.

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