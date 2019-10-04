ВМС США испытали противокорабельную ракету

В ходе учений в прибрежных водах острова Гуам военно-морские силы США провели успешное испытание противокорабельной ракеты NSM.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на заявлении тихоокеанского флота США, боевой корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords класса Independence успешно продемонстрировал возможности ракеты NSM. При этом отмечается, что сами учения прошли ещё 1 октября – это был первый запуск подобной ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе.

Наша справка

NSM (Naval Strike Missile) — противокорабельная ракета. Разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace. Имеет возможность применения по наземным целям. Контракт на выпуск первых ракет был заключён в июне 2007 года.

NSM – это ударное высокоточное оружие большой дальности. Может находить и уничтожать корабли противника на расстоянии до 185 км. Ракета. которая летит на предельно малой высоте над поверхностью моря, имеет возможность слежения за местностью и использует новейшее