Волкера допросили в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента

Бывший специальный представитель Государственного США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Волкер заявил следователям Конгресса, что просил руководство Украины не вмешиваться во внутриполитическую борьбу в США.

Ранее личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани опубликовал свою переписку с Волкером, из которой следует, что спедпредставитель по Украине организовал встречу Джулиани с помощником Зеленского по международным вопросам Андреем Ермаком. На этой встрече Джулиани и Ермак обсуждалась необходимость провести на Украине расследование коррупционных действий бывшего вице-президента США Джона Байдена.