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Достоинства и отличительные особенности императорского фарфора

Москва, 05.10.2019
Императорский фарфоровый завод был основан в Санкт-Петербурге в 1744 году. Однако всенародную популярность его продукция приобрела только во времена СССР. В настоящее время это предприятие выпускает 2 млн фарфоровых изделий в год.
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Для изготовления одной чашки требуется осуществить около восьмидесяти технологических операций. Чтобы получить фарфоровую массу, смешивают белую глину, полевой шпат, кварц и другие материалы. В общей сложности в этих целях используется до сорока разных ингредиентов.

Изготовление полых фарфоровых изделий осуществляется с использованием машинного или ручного литья. Сначала жидкую массу наливают в формы из гипса. Потом форму раскрывают и достают из нее изделие, оправляют его и высушивают.

Для изготовления минималистической скульптуры используется «мягкий» фарфор, обжиг которого осуществляется при температуре до тысячи двухсот восьмидесяти градусов. Он состоит из тех же самых ингредиентов, однако содержит больше полевого шпата.

Три с половиной десятилетия назад в России была создана технология, позволяющая изготавливать изделия из костяного тонкостенного фарфора. Они характеризуются повышенной тонкостью, белизной и просвечиваемостью. Используемая в этих целях фарфоровая масса содержит в себе фосфаты кальция, получаемые из костей коров. Именно по этой причине такой фарфор получил название “костяной”.

Для декорирования императорского фарфора используются методы подглазурной и надглазурной росписи. Наносимые на сырой материал подглазурные краски характеризуются повышенной долговечностью за счет того, что сверху они закрыты глазурью. Однако цветовая гамма таких красок скудна. Наибольшей популярностью пользуется темно-синий кобальт. Цветовая гамма надглазурных красок, обжиг которых осуществляется при более низких температурах (от семисот двадцати до восьмисот шестидесяти градусов), является более богатой. Цвет многих керамических красок при обжиге меняется, благодаря чему при росписи императорского фарфора используются дополнительные художественные приемы.

Декорирование императорского фарфора осуществляется с применением деколи. Она представляет собой переводное изображение, которое печатается на гуммированной бумаге при помощи керамических красок и покрывается сверху специальным прозрачным составом. При обжиге пленка выгорает, и в результате спекания глазури с красками на поверхности фарфорового изделия остается изображение.

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