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Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в Сирии

Москва, 05.10.2019
  • Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в Сирии

Zuma\TASS

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – заявил, что вооруженные силы страны готовы к началу военной операции по обеспечению безопасности на севере Сирии. При этом турецкий лидер подчеркнул, что операция может стартовать уже в самое ближайшие время и без поддержки американских союзников, передаёт агентство EFE.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что что генштабом ВС Турции проведена вся подготовка и разработан план операции.

«Все необходимые приказы уже отданы, а сама операция может стартовать даже сегодня или завтра.

Напомним, Турция ведёт борьбу с сирийскими курдами, которые обосновались на севере Сирии. При этом, первоначально Анкара согласовала план по созданию зоны безопасности в северных районах САР с Вашингтоном. Однако позже реализация этого плана забуксовала, после чего Турция заявила о готовности самостоятельно вытеснить курдов с этой территории.

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