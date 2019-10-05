Как выбрать обеденную группу для кухонного помещения

Оптимальный вариант – стул с эргономичным сиденьем, повторяющий очертания тела. Удобством отличаются вместительные столы с ящичками, стулья большой ширины, которые дополнены подлокотниками.

Выбор материала для мебели

Мебельные предметы для кухни, заказать которые вы можете в компании https://tk-uz.ru/, должны иметь отличное качество сборки и быть сделанными из износоустойчивых материалов. Мебель может быть:

Деревянной. Классический вариант, который стоит использовать, если в кухонном интерьере уже имеются части из дерева (фасады, панели на стенах). Ротанговой. Плетеные мебельные предметы формируют на кухне уютную и шикарную обстановку загородного дома. Ротанга прочная, упругая, однако стулья из нее необходимо часто вытирать, дабы в них не копились пылевые отложения. Стеклянной. Из стекла может быть сделана столешница. Хорошим вариантом считается стол, который сделан из каленого триплексного стекла и не разлетается на части при ударном воздействии. Из МДФ. Смотрится почти так же, как мебель из древесины, однако не включает в себя сложных криволинейных декоров. ДСП. Недорогой материал для кухонной мебели. Поверхность ДСП способна к имитации большого количества фактур. Однако на ДСП могут появиться сколы при механическом воздействии. Кроме того, при высоком уровне влажности могут образоваться пузырьки. Из окрашенного МДФ. Такая мебель выглядит красиво, однако весьма восприимчива к механическому воздействию. Стол из крашеного МДФ нужно прикрывать сверху стеклом. Дополнительно к нему на кухне ставят стулья с ножками, покрытыми хромом, и сиденьями из эко-кожи.

Полезные советы

Если интерьер кухни относится к стилю «классика» либо «современность», в ней неплохо будет смотреться кованый стол. Его столешница может быть из дерева либо стекла. Достоинства металла будут выгодно подчеркнуты эффектно выглядящими ножками.

В интерьере стиля «винтаж» хорошо смотрятся покрытые патиной поверхности. Светлые мебельные предметы являются универсальными, имеют аккуратный вид и могут использоваться в любом стиле интерьера. Помните, что сегодня в моде яркие цвета и контрастная мебель. Поэтому лучшим вариантом будет использовать на кухне пластиковые и деревянные изделия.