Как выбрать обеденную группу для кухонного помещения

Оптимальный вариант – стул с эргономичным сиденьем, повторяющий очертания тела. Удобством отличаются вместительные столы с ящичками, стулья большой ширины, которые дополнены подлокотниками.
Выбор материала для мебели
Мебельные предметы для кухни, заказать которые вы можете в компании https://tk-uz.ru/, должны иметь отличное качество сборки и быть сделанными из износоустойчивых материалов. Мебель может быть:
- Деревянной. Классический вариант, который стоит использовать, если в кухонном интерьере уже имеются части из дерева (фасады, панели на стенах).
- Ротанговой. Плетеные мебельные предметы формируют на кухне уютную и шикарную обстановку загородного дома. Ротанга прочная, упругая, однако стулья из нее необходимо часто вытирать, дабы в них не копились пылевые отложения.
- Стеклянной. Из стекла может быть сделана столешница. Хорошим вариантом считается стол, который сделан из каленого триплексного стекла и не разлетается на части при ударном воздействии.
- Из МДФ. Смотрится почти так же, как мебель из древесины, однако не включает в себя сложных криволинейных декоров.
- ДСП. Недорогой материал для кухонной мебели. Поверхность ДСП способна к имитации большого количества фактур. Однако на ДСП могут появиться сколы при механическом воздействии. Кроме того, при высоком уровне влажности могут образоваться пузырьки.
- Из окрашенного МДФ. Такая мебель выглядит красиво, однако весьма восприимчива к механическому воздействию. Стол из крашеного МДФ нужно прикрывать сверху стеклом. Дополнительно к нему на кухне ставят стулья с ножками, покрытыми хромом, и сиденьями из эко-кожи.
Полезные советы
Если интерьер кухни относится к стилю «классика» либо «современность», в ней неплохо будет смотреться кованый стол. Его столешница может быть из дерева либо стекла. Достоинства металла будут выгодно подчеркнуты эффектно выглядящими ножками.
В интерьере стиля «винтаж» хорошо смотрятся покрытые патиной поверхности. Светлые мебельные предметы являются универсальными, имеют аккуратный вид и могут использоваться в любом стиле интерьера. Помните, что сегодня в моде яркие цвета и контрастная мебель. Поэтому лучшим вариантом будет использовать на кухне пластиковые и деревянные изделия.