Особенности выбора штабелера для склада

Грузы могут подниматься на высоту до нескольких метров, при этом оператору не требуется прилагать никаких усилий, за исключением использования органов управления техникой. Важнейшая особенность штабелера – маневренность, позволяющая ему легко перемещаться между стеллажами на складе и совершать развороты на ограниченной площади.
При выборе этого оборудования на https://shtabeler-spb.ru/shtabelery/samokhodnye-shtabelery/sdr-1533.html нужно соблюдать следующие рекомендации:
- Необходимо адекватно оценить размеры грузов. Они играют не менее важную роль, чем вес. Чтобы перемещать паллеты безопасно, надо устойчиво и надежно зафиксировать их на подъемной площадке штабелера. По этой причине груз и вилы должны иметь почти одинаковую ширину и длину. Если вилы будут чересчур короткими, то груз не удержится и перевернется, что не только повлечет материальный ущерб, но и подвергнет опасности здоровье и жизни находящихся вблизи людей.
- Необходимо уделить повышенное внимание надежности конструкции. При наличии боковых ограничителей и подножки пользователю будет легче поддерживать равновесие при управлении штабелером. На мачте может иметься решетка, обеспечивающая защиту оператора от движущейся цепи в случае ее разрыва. Для придания конструкции максимальной устойчивости при работе под нагрузкой колеса должны быть закреплены с двух сторон – на опорных площадках и снизу мачты.
- Необходимо покупать исключительно фирменное оборудование. Экономия на безопасности и производительности труда персонала равносильна добровольному отказу от прибыли. Если штабелер неожиданно сломается или если оператор получит травму, то вынужденные простои приведут к большим убыткам в результате порчи товаров, срывов поставок, потери покупателей. Многие компании в подобных ситуациях вынуждены арендовать складскую технику и задействовать операторов с других смен за дополнительную плату. Гораздо лучше единовременно потратить большие деньги на приобретение высококачественного надежного оборудования, чем сталкиваться с такими проблемами из-за своего стремления сэкономить на покупке недорогой, но ненадежной техники. Приобретение фирменного штабелера дает гарантию его исправного функционирования и полного соответствия заявленных параметров фактическим. Вдобавок в случае поломки в течении гарантийного срока он может быть отремонтирован бесплатно, а на время ремонта его владельцу будет предоставлена аналогичная техника на замену. Благодаря этому склад продолжит работать по плану, и никаких убытков не возникнет.