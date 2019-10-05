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Особенности выбора штабелера для склада

Москва, 05.10.2019
Для подъема и перемещения коробок, уложенных на паллеты, или крупноразмерных грузов широко используется специальное складское оборудование – штабелеры. Эта техника состоит из вертикальной мачты с прикрепленным к ней основанием на колесах и подъемной площадки, которая поднимается и опускается вдоль мачты.
#PressRelease

Грузы могут подниматься на высоту до нескольких метров, при этом оператору не требуется прилагать никаких усилий, за исключением использования органов управления техникой. Важнейшая особенность штабелера – маневренность, позволяющая ему легко перемещаться между стеллажами на складе и совершать развороты на ограниченной площади.

При выборе этого оборудования на https://shtabeler-spb.ru/shtabelery/samokhodnye-shtabelery/sdr-1533.html нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • Необходимо адекватно оценить размеры грузов. Они играют не менее важную роль, чем вес. Чтобы перемещать паллеты безопасно, надо устойчиво и надежно зафиксировать их на подъемной площадке штабелера. По этой причине груз и вилы должны иметь почти одинаковую ширину и длину. Если вилы будут чересчур короткими, то груз не удержится и перевернется, что не только повлечет материальный ущерб, но и подвергнет опасности здоровье и жизни находящихся вблизи людей.
  • Необходимо уделить повышенное внимание надежности конструкции. При наличии боковых ограничителей и подножки пользователю будет легче поддерживать равновесие при управлении штабелером. На мачте может иметься решетка, обеспечивающая защиту оператора от движущейся цепи в случае ее разрыва. Для придания конструкции максимальной устойчивости при работе под нагрузкой колеса должны быть закреплены с двух сторон – на опорных площадках и снизу мачты.
  • Необходимо покупать исключительно фирменное оборудование. Экономия на безопасности и производительности труда персонала равносильна добровольному отказу от прибыли. Если штабелер неожиданно сломается или если оператор получит травму, то вынужденные простои приведут к большим убыткам в результате порчи товаров, срывов поставок, потери покупателей. Многие компании в подобных ситуациях вынуждены арендовать складскую технику и задействовать операторов с других смен за дополнительную плату. Гораздо лучше единовременно потратить большие деньги на приобретение высококачественного надежного оборудования, чем сталкиваться с такими проблемами из-за своего стремления сэкономить на покупке недорогой, но ненадежной техники. Приобретение фирменного штабелера дает гарантию его исправного функционирования и полного соответствия заявленных параметров фактическим. Вдобавок в случае поломки в течении гарантийного срока он может быть отремонтирован бесплатно, а на время ремонта его владельцу будет предоставлена аналогичная техника на замену. Благодаря этому склад продолжит работать по плану, и никаких убытков не возникнет.
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