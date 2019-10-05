Особенности выбора штабелера для склада

Грузы могут подниматься на высоту до нескольких метров, при этом оператору не требуется прилагать никаких усилий, за исключением использования органов управления техникой. Важнейшая особенность штабелера – маневренность, позволяющая ему легко перемещаться между стеллажами на складе и совершать развороты на ограниченной площади.

При выборе этого оборудования на https://shtabeler-spb.ru/shtabelery/samokhodnye-shtabelery/sdr-1533.html нужно соблюдать следующие рекомендации: