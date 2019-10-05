Парализованный мужчина научился ходить благодаря подключенному к мозгу экзоскелету

28-летний житель Франции, потерявший возможность ходить после автомобильной аварии, вновь научился делать это благодаря новой модели экзоскелета. По данным агентства Reuters, экзоскелет был напрямую подключён к мозгу пострадавшего мужчины.

При этом отмечается, что в результате ДТП, у мужчины были парализованы все четыре конечности. Однако после того, как новый аппарат был подключён к мозгу пациента, он послал двигательные сигналы организму.

По мнению французских нейрохирургов, это первый и пока единственный в мире полуинвазивный мозговой имплантат, который активирует все четыре конечности.

Но пока эта уникальная модель экзоскелета ещё нуждается в доработке. Несмотря на это, уже сейчас можно говорить, что данное открытие является настоящим прорывом в лечении не только приобретённого паралича, но и врождённого.