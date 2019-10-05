Прогноз погоды: начинается, что-то ужасное – синоптики предупредили об ухудшении погоды

Осень-2019 не перестаёт удивлять жителей Русской равнины погодными сюрпризами, большинство из которых вряд ли могут порадовать россиян. Вот и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, сразу в нескольких регионах страны ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этой связи региональные Управления МЧС выпускают экстренные предупреждения.

Прогноз погоды в Крыму. Полуостров накроют сильные дожди и грозы

Так, начиная с вечера субботы и до вторника, 8 октября, по прогнозу синоптиков, в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Чувствительное изменение погодной ситуации на полуострове произойдёт из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В связи с неблагоприятной климатической обстановкой в ночь на 6 октября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, которые будут сопровождаться разрядами грома. При дневной температуре 6 октября плюс 10-13, прогнозируется усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра, порывы которого составят 20-25 метров в секунду.

Чуть теплее, но также пасмурно будет в понедельник, 7 октября, во вторник, 8 октября и в среду, 9 октября. В эти дни дневная температура воздуха составит плюс 14-15, наиболее сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются во вторник.

Из-за резкого ухудшения погодных условий республиканское Управление МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде, в том числе воздержаться от дальних поездок, не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Кроме того, спасатели рекомендуют закрепить слабоукрепленные конструкции на подворьях, закрыть окна и балконы. На улицах следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач.

Погода в Вологодской области. Черноморский циклон атакует

В ближайшие дни на территории Вологодской области ожидаются сильные дожди со снегом. По прогнозу синоптиков, 5-10 октября на реках Вологодчины ожидается повышение уровня воды на 20-40 см в сутки. Согласно информации филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на климатическую обстановку в регионе окажет влияние черноморский циклон, который бушует сейчас у берегов Кубани и Крыма и уже нацелился на Европейскую Россию.

В связи со сложившейся обстановкой региональное Управление МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с подтоплениями жилых домов, дачных хозяйств, хозяйственных построек. Кроме того, возможен размыв и разрушение дорог местного значения, а также деревянных мостов.

При этом спасатели предупреждают, что в зоне подтопления могут оказаться подстанции и линии электропередач. По данным МЧС, опасный период продлится до 10 октября включительно.

Прогноз погоды в Нижегородской области. Предупреждение МЧС о сильных ливнях

Вечером в субботу 5 октября, в ночь на 6 октября, а также весь день в воскресенье в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются сильные дожди.

В этой связи прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом, как уточнили в пресс-службе ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», из-за проливных дождей и неисправных ливневок могут образоваться подтопления улиц и дорог, опор ЛЭП и сельскохозяйственных угодий. Также высока вероятность активизации оползневых процессов. Кроме того, в МЧС предупреждают об опасности увеличения числа ДТП на трассах региона.

В пресс-службе ведомства уже выпустили экстренное предупреждение, в котором рекомендуют местным жителям и приезжим лишний раз не выезжать на автомобилях на дороги. Если же оставаться дома невозможно, то спасатели советуют автолюбителям снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно осторожными.

«Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестраивайтесь в крайний правый ряд на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные габариты и переждите сильный дождь», - советуют в пресс-службе регионального Управления МЧС. Кроме того, во время сильных дождей лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а ливень можно переждать, укрывшись в зданиях.

При этом, по прогнозу Гидрометцентра, начиная с воскресенья в Нижегородской области ожидается понижение температурного фона, особенно в ночные часы. Синоптики ожидают после полуночи от плюс 2 до нуля градусов. При непрекращающихся осадках, это может вызвать сильную гололедицу.

Погода в Москве. Синоптики предупреждают о первом снегопаде и магнитных бурях

По прогнозу синоптиков, сегодняшний день – последний относительно тёплый день в Москве в этом октябре. Как предупреждают метеорологи, в воскресенье, 6 октября на столичный регион обрушится арктический холод – днём ожидается первый снегопад и сильный порывистый северо-восточный ветер.

В ночь на воскресенье похолодает до плюс 1-2 градусов. При этом днём теплее точно не станет. К тому же направление ветра переменится, он усилится, поэтому по ощущениям будет очень холодно. По прогнозу синоптиков, мокрый снег и ледяной дождь ожидаются также в ночь на понедельник, когда похолодает до нуля градусов. Днём в понедельник, 7 октября прогнозируется плюс 2-4, ветер стихнет, но осадки не прекратятся. В ночь на вторник, 8 октября, по прогнозу метеорологов, возможны заморозки до минус 1-3, днём будет от плюс 3-4, возможет мокрый снег и очередное усиление ветра. Такая же погода ожидается в среду.

Помимо резкого похолодания, в ближайшее воскресенье ожидается мощнейшая магнитная буря, из-за которой в этот день у многих может появиться слабость, а также головная боль. Чтобы избежать негативного влияния неспокойной геомагнитной обстановки специалисты советуют провести этот день дома, заняться йогой, почитать книгу или посмотреть хороший фильм. Также не рекомендуется ложиться спать за день до магнитной бури и после неё позже полуночи. Следует спать не менее восьми часов в сутки, а в качестве профилактики пить чаи с успокоительными травами, например, с мятой илт мелиссой.