Публичная кадастровая карта: важные особенности

Главными принципами его ведения являются поддержание актуальности, обеспечение доступности и соблюдение открытости.
С 2013 года действует система кадастрового учета, производимого применительно ко всем появляющимся и имеющимся объектам недвижимого имущества, которые находятся на территории Российской Федерации. В состав этих объектов входят целые здания, отдельные жилые помещения, земельные участки и т. п. За ведение кадастрового учета отвечает Росреестр.
По его результатам данные о недвижимой собственности включаются в ЕГРН. Они открыты для всеобщего доступа, любое физлицо или юрлицо может узнать важнейшие данные по всем объектам недвижимой собственности посредством направления запроса соответствующего содержания. Наряду с выпиской из ЕГРН, данную информацию можно получить из Публичной кадастровой карты Росреестра.
Она представляет собой электронную базу данных, в которой содержатся главные данные ЕГРН, в т. ч.:
Вышеперечисленные данные приводятся в Публичной карте с привязкой к карте Российской Федерации в виде текста и в графическом формате.
За ведение данного электронного ресурса и его поддержание в актуальном состоянии отвечает Росреестр, а пользоваться им можно на нескольких базовых принципах, в том числе:
Наряду с информационными целями, данные Публичной карты используются при решении практических задач не только собственниками недвижимого имущества, но и посторонними лицами.