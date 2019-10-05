Публичная кадастровая карта: важные особенности

Главными принципами его ведения являются поддержание актуальности, обеспечение доступности и соблюдение открытости.

С 2013 года действует система кадастрового учета, производимого применительно ко всем появляющимся и имеющимся объектам недвижимого имущества, которые находятся на территории Российской Федерации. В состав этих объектов входят целые здания, отдельные жилые помещения, земельные участки и т. п. За ведение кадастрового учета отвечает Росреестр.

По его результатам данные о недвижимой собственности включаются в ЕГРН. Они открыты для всеобщего доступа, любое физлицо или юрлицо может узнать важнейшие данные по всем объектам недвижимой собственности посредством направления запроса соответствующего содержания. Наряду с выпиской из ЕГРН, данную информацию можно получить из Публичной кадастровой карты Росреестра.

Она представляет собой электронную базу данных, в которой содержатся главные данные ЕГРН, в т. ч.:

кадастровый номер объекта недвижимой собственности;

местонахождение и адрес объекта недвижимой собственности;

дата, когда объект был поставлен на кадастровый учет;

главные характеристики объекта недвижимой собственности – размеры, конфигурация и др.;

форма собственности на объект.

Вышеперечисленные данные приводятся в Публичной карте с привязкой к карте Российской Федерации в виде текста и в графическом формате.

За ведение данного электронного ресурса и его поддержание в актуальном состоянии отвечает Росреестр, а пользоваться им можно на нескольких базовых принципах, в том числе:

достоверность – информация, содержащаяся в электронной базе данных, ничем не отличается от сведений ЕГРН, все поправки в информации по объектам недвижимого имущества фиксируются путем внесения необходимых поправок в Публичную карту;

соблюдение доступности и обеспечение открытости – к данным Публичной карты предоставляется свободный доступ для любых заинтересованных граждан и организаций, им не нужно прибегать к каким-либо специальным инструментам идентификации;

актуальность – любые поправки в данных о недвижимой собственности почти каждодневно вносятся в Публичную карту.

Наряду с информационными целями, данные Публичной карты используются при решении практических задач не только собственниками недвижимого имущества, но и посторонними лицами.