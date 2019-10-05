Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Как передаёт Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента, данное решение связано с желанием Трампа сделать американское внешнеполитическое ведомство более гибким.

При этом отмечается, что президент США видит на посту руководителя СНБ нового человека – Роберта О`Брайена. Также подчёркивается, что сейчас штат СНБ раздут до 310 человек, что по мнению американского лидера, недопустимо.

Кроме того, отмечается, что О`Брайен, также исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни уже озвучили членам СНБ планы Трампа сократить Совет в самое ближайшее время. Ожидается, что целый ряд сотрудников СНБ уже на этой недели будет переведён в другие департаменты, в частности, в Пентагон, Госдепартамент, а также в спецслужбы.