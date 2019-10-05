В МИД Ирана не подтвердили информацию о скором освобождении российской журналистки

Представители внешнеполитического ведомства Ирана не подтвердили информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

По словам Андрея Ганенко – пресс-атташе дипмиссии РФ в этой исламской республике – наше посольство запросило у МИД Ирана доступ к Юлии и разъяснения.

Мы получили официальный ответ, в котором информация о её скором освобождении не подтверждается», – цитирует дипломата ТАСС.

При этом Ганенко подчеркнул, что российское посольство в Тегерание находится в постоянном контакте с иранской стороной и делает все возможное для скорейшего освобождения нашей соотечественницы.

Напомним, накануне стало известно, что российская журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране по подозрению в шпионаже. По словам её коллеги журналиста Бориса Войцеховского, россиянку задержали в четверг, 3 октября и поместили в камеру. При этом, суд над нашей журналисткой должен состояться уже в субботу.

Войцеховских также рассказал, что Юзик ранее работала в Тегеране корреспондентом. Несколько дней назад она снова прибыла в столицу Ирана по приглашению своих коллег из местных изданий. Но уже в аэропорту местные правоохранители отобрали у неё документы. Позже, когда Юлия находилась в своём гостиничном номере, её дверь взломали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и из отеля увезли в неизвестном направлении.

Россиянка смогла всего на минуту позвонить в Москву в четверг вечером. За это время она успела сообщить, что сидит на полу в камере, связи с ней нет, в субботу состоится суд. При этом она рассказала, что её обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, а это минимум – 10 лет тюрьмы.

Позже появилась информация, что пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юзик давала показания иранским правоохранительным и скоро будет освобождена.