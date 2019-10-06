Прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали, когда закончится этот ужас

Резкое похолодание, которое пришло на большую часть России в конце первой недели октября, в ближайшее время заканчиваться не собирается. По крайней мере, в предстоящие 7 дней, погодный ужас, сопровождающийся осадками в том числе в виде снега, усилением ветра и пониженным температурным фоном – сохранится.

Погода на 7 дней в Поволжье. Прогноз синоптиков

В регионах Поволжья пока продолжается бабье лето. По прогнозу синоптиков, сюда резкое похолодание придёт только в начале предстоящей недели. Например, сегодня в Татарстане было плюс 17 и солнечно. В понедельник, 7 октября, пойдёт дождь, но станет ещё теплее – днём воздух прогреется до плюс 18. Однако уже к вечеру всю территорию республики накроют холодные влажные воздушные массы, которые вытеснят атмосферный фронт тёплого воздуха далеко за пределы Поволжья. Поэтому в ночь на 8 октября столбики термометров опустятся сразу на 15 градусов – до плюс 3. Также прохладно будет и днём во вторник – всего 4-6 выше нуля, осадки продолжатся, но местами в виде мокрого снега.

До конца недели такая погода продержится не только в Татарстане, но и в других регионах Среднего Поволжья – в Чувашии, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Здесь по прогнозу метеорологов, дневная температура воздуха составит плюс 6-10, в ночные часы возможно охлаждение воздуха до плюс 1 – нуля. Кроме того, синоптики ожидают усиление ветра, который будет дуть с берегов Волги.

Прогноз погоды на 7 дней в Амурской области и Приморье

Ещё позже придёт похолодание в Амурскую область. Здесь до середины недели относительно тепло и даже солнечно. Например, в Хабаровске в период с 7 до 9 октября средняя дневная температура составит плюс 12. При этом ночью будет сразу на 10 градусов холоднее – всего плюс 1-2. Примерно такая же погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в Благовещенске.

По-настоящему холодно в Амурской области станет примерно с 10 октября, когда в большинстве северных районов региона пройдут дожди и мокрый снег, а термометры покажут в светлое время суток плюс 4-6, а после полуночи минус 1-3. При этом пик похолодания ожидается в воскресенье, 13 октября. В этот день метеорологи ожидают днём всего около нуля, а ночью до минус 5. При этом усилится ветер, который создаст ощущение сильного мороза.

Примерно по тому же климатическому сценарию будет развиваться погодная обстановка в Приморье. Неделя начнётся здесь небольшими осадками и очень комфортными плюс 15-16. Во вторник, 8 октября, по прогнозу синоптиков, ожидается сильный ливень и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. К концу недели осадки прекратятся, зато температурный фон понизится до плюс 5. Ночью же северный ветер охладит воздух до плюс 1-2.

Погода на ближайшие 7 дней в Сибири. Прогноз синоптиков

Также, по-прежнему, тепло на большой части Сибири, где погодный ужас ещё даже не начинался. В частности, в Новосибирской области до вторника, 8 октября плюс 19-20, солнечно и можно пока ещё загорать. Резкое изменение климатической обстановки произойдёт после 10-11 октября, а к выходным под влиянием арктического атмосферного фронта градусники уже будут показывать всего плюс 8-10 днём и плюс 1-3 – ночью.

Также существенно похолодает на предстоящей неделе в Омской и Кемеровской областях – здесь столбики термометров за несколько дней опустятся с плюс 18 до плюс 6. При этом в ночные часы метеорологи обещают около нуля градусов.

Погода в Москве на 7 дней в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

Настоящий погодный ужас ожидается в ближайшие 7 дней сразу в двух российских столицах. В частности, в Санкт-Петербурге, в ночь на понедельник, 7 октября циклон из Арктики понизит температуру воздуха до нуля. Днём в понедельник, по прогнозу синоптиков, возможен снег и сильный ветер. 8-10 октября при плюс 6-8 – пасмурно, а при высокой влажности и постоянном ветре, который будет дуть с берегов Невы, станет совсем некомфортно. К выходным немного станет теплее – плюс 8-10. Но всё тот же холодный северный ветер, порывы которого составят 18-20 метров в секунду, вряд ли поднимут настроение, как местным жителям, так и многочисленным туристам.

Погодный ужас без конца на предстоящей неделе ждёт Москву, которую уже сегодня засыпало снегом. По прогнозу метеорологов, самыми холодными в ближайшие 7 дней будут понедельник, 7 октября и вторник, 8 октября – метеорологи обещают в начале недели всего плюс 3-4 днём и около нуля ночью. При этом вновь возможет снег и шквалистый ветер – до 15 метров в секунду.

9-11 октября в российской столице – очень пасмурно, ожидается дождь, возможен мокрый снег, дневная температура составит 6-8 выше нуля. Небольшое потепление прогнозируется к выходным. По прогнозу синоптиков, в субботу, 12 октября воздух прогреется до плюс 10, в воскресенье, 13 октября – до плюс 11. Но по ощущениям будет всё так же холодно. Поэтому говорить, о начале потепления пока рано.