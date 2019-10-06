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«Слуга, выходи, народ пришел!»: новый майдан требует отставки Зеленского

Москва, 06.10.2019
  • «Слуга, выходи, народ пришел!»: новый майдан требует отставки Зеленского

Zuma\TASS

В Киеве проходит массовый митинг против подписания представителем Украины в контактной группе «формулы Штайнмайера», определяющей порядок выборов в Донбассе. Организаторами акции протеста, которая уже получила название «майдана жёлтых повязок», выступают сторонники бывшего главы «самостийной» Петра Порошенко.

Протестующие обвинили действующего президента Владимира Зеленского в «капитуляции перед Россией» и требуют немедленно подать в отставку. При этом, собравшиеся на площади Независимости в центре Киева держат в руках плакаты «Слуга, выходи, народ пришел!», «Ты наша свежая кровь», передаёт «Страна.ua».

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в акции, по данным на 16:00 мск, принимали участие более 10 тыс. человек, при этом их число продолжает увеличиваться.

Между тем Зеленский уже отреагировал на митинг, который проходит в центре украинской столицы. По его словам, он с уважением относится к праву граждан страны на протест, и призвал не поддаваться на провокации «тех политиков, которые хотят вернуться к грабежу и избежать уголовной ответственности».

«Поверьте, я вас слышу и никогда не сдам Украину», – заявил украинский лидер.

Напомним, 1 октября стало известно, что представитель Киева в трёхсторонней контактной группе в Минске поставил свою подпись под так называемой «формулой Штайнмайера», которая не является частью Минских договорённостей, однако вытекает из них. Согласно, подписанному документу, предусматривается прекращение огня, разведение войск, амнистия, а также процедура введения особого статуса Донбасса.

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