Учёные назвали самые безопасные страны, где можно переждать апокалипсис

Учёные одного из Университетов Новой Зеландии предположили, что при возникновении глобальной катастрофы на планете Земля, очагом возрождения цивилизации могут стать несколько стран, которые не имеют сухопутные границы с другими государствами. Последние, как считают исследователи – важнейший фактор, так как при своевременном закрытии границ водный барьер может замедлить распространение носителей инфекции.

При этом в анализ учёных попали лишь признанные ООН независимые государства с населением не менее 250 тыс. человек, расположенные на островах или изолированных континентах.

В итоге, исследователи пришли к выводу, что наибольшие шансы, где можно пережить апокалипсис, это Австралия, Новая Зеландия и Исландия, пишет портал Science Alert.

Кроме того, в ТОП-8 этого рейтинга вошли Барбадос, Япония, Куба, Ямайка и Фиджи. Однако, как считают исследователи для этих стран характерна нестабильность в политике, а также невысокий социальный капитал.