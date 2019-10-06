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В Кремле не исключили встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Москва, 06.10.2019
  • В Кремле не исключили встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Михаил Метцель/ТАСС

Юрий Ушаков – помощник российского лидера – предположил, что встреча президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом может пройти на предстоящем саммите АТЭС.

При этом, по словам представителя Кремля, данный вопрос пока ещё не обсуждался и не прорабатывался, передаёт РИА Новости.

Да, теоретически это вполне возможно, – пояснил Ушаков. – Но вот практически этот вопрос ещё даже пока в Кремле не обсуждался, а данная встреча не готовится встреча».

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога с Вашингтоном, в том числе и на высшем уровне.

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