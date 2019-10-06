В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть гриппом, эпидемия которого можно начаться в России уже в самое ближайшее время.

По мнению специалистов ведомства, самый надёжный способ избежать это неприятное заболевание – сделать антивирусную прививку. При этом подчёркивается, что привиться следует до начала эпидемического сезона, передаёт РИА Новости.

Кроме того, необходимо сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте. Если этого избежать не удаётся, что лучше воспользоваться маской. В любой случае, лучше избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Также рекомендуется регулярно промывать полость носа и мыть руки с мылом; как можно чаще проветривать помещение, делать влажную уборку и увлажнять воздух.

Очень важная части профилактики гриппа – здоровый образ жизни, сбалансированное питание, физические упражнениях строгое соблюдения режима труда и отдыха.