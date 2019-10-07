АКРА присвоило ВСК кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило САО «ВСК» (возглавляет страховую группу ВСК) кредитный рейтинг АА(RU) и дало прогноз «Стабильный». Аналитики отметили, что компания имеет сильный бизнес- и финансовый профиль, а также демонстрирует высокое качество управления.

«Оценка Агентства отражает как отлаженные операционные процессы и прочные позиции на рынке, так и профессионализм всей команды ВСК. Это очередное подтверждение высокой финансовой устойчивости и надежности компании, а также уровня доверия наших клиентов и партнеров», - отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Так, по итогам 2018 года рыночная доля САО «ВСК» превысила 6%. Самые сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско: входит в топ-3 и владеет 12%-ной долей рынка. В сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) компания входит в топ-10 на российском страховом рынке (включая страхование имущества юридических лиц, ОСАГО и прочие виды). Эксперты АКРА подчеркивают, что ВСК способна удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.

По итогам 2018 года комбинированный коэффициент убыточности компании составил 0,92, а в дальнейшем его значение не превысит 0,94. За последние пару лет темпы роста страховых премий САО «ВСК» опережали рынок. Компания в будущем способна сохранить темпы роста на уровне не ниже среднерыночных, ожидают в АКРА.

Кредитный рейтинг АКРА был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации. «Стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга на 12–18 месяцев.

САО «ВСК» возглавляет крупную страховую группу в России, занявшую 6-е место по величине страховых премий по итогам 2018 года. Помимо головной компании, группа ВСК включает в себя несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК — Линия жизни». Обширная региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов.