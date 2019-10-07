Немецкие банки начали вводить отрицательные ставки по вкладам розничных клиентов

Так, второй в секторе кредитования в ФРГ банк - Berliner Volksbank ввел ставку минус 0,5% на вклады, превышающие 100 тыс. евро. Раньше отрицательные ставки к розничными клиентам не применялись.

Примеру Berliner Volksbank вполне могут последовать и другие немецкие банки. По крайней мере, имеется информация о том, что два крупнейших немецких банка: Deutsche Bank AG и Commerzbank AG тоже всерьез изучают возможность введения отрицательных ставок.

«В секторе меняется ситуация,- комментирует обстановку аналитик рынков из Verivox Finanzvergleich Оливер Майер.- Мы ожидаем дальнейшее распространение отрицательных ставок, потому что сейчас это сделал один из крупнейших кредиторов».

Немецкие банки долго не соглашались перекладывать потери от отрицательных ставок на плечи розничных клиентов, опасаясь, что это нанесет удар по их репутации и приведет к массовому оттоку клиентов. Но после пяти лет применения отрицательных ставок ЕЦБ испытывающие все более серьезные проблемы с получением прибыли немецкие банки исчерпали все средства борьбы со снижением своих заработков и, похоже, решили попытаться использовать и эту крайне непопулярные меру.

Как минимум 34 немецких банка, по данным Biallo.de, уже ввели отрицательные ставки для отдельных ритейловых клиентов. Большинство из них небольшие банки. Что же касается ограничений по счетам, то в основном они значительно превышают 100 тыс. евро, установленных Berliner Volksbank. Многие переложили убытки и на корпоративных и богатых клиентов.

Политика ставок обходится немецким кредитным учреждениям в 2,4 млрд евро в год. В сентябре ЕЦБ уменьшил депозитную ставку с -0,4 до -0,5%. При этом кредитные учреждения получат исключения по отрицательным счетам для некоторых депозитов.

Commerzbank в данный момент не рассматривает возможность ввода отрицательных ставок, заявил в прошлом месяце главный финансист банка Штефан Энгельс. Кредитор проведет «сфокусированные» консультации и обсуждения о снижении ставок ниже 0 с клиентами, счета которых превышают «определенные суммы», объяснил он в интервью Bloomberg.

Такая же тенденция набирает силу и в соседней с Германией Дании. Spar Nord Bank A/S объявил, что вводит отрицательные ставки -0,75% по вкладам, превышающим три четверти миллиона крон (110 тыс. долларов). Это решение было принято после того, как такое же решение принял второй кредитный банк в королевстве Jyske Bank A/S.

Последствия ввода отрицательных ставок в ФРГ будут значительно больше, чем в других странах. В 2017 году норма сбережений в ФРГ, по данным Deutsche Bank, была примерно 10%, т.е. почти вдвое выше средней в еврозоне. В среднем немцы держали в прошлом году более 40% своих финансовых активов на вкладах.

Согласно исследованию Investors Marketing, каждый второй вкладчик в ФРГ поменяет банк, если его банк введет отрицательные ставки. Так что банкирам следует хорошо подумать, прежде чем идти на такие сильнодействующие непопулярные меры, потому что вернуть клиентам будет крайне трудно.