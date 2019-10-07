Бизнесмены, связанные с Трампом, пытались сместить руководителя «Нафтогаза»

Как сообщает агентство AP, ссылаясь на собственные источники, ряд крупных американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза». Однако их планы провалились из-за того, что экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы главы государства.

Новое руководство должно было помочь получить выгодные контракты компаниям, которые контролируются Вашингтоном и его союзнаками, сообщил источник.

К плану по смещению действующего руководства «Нафтогаза» непосредственно причастны выходцы из СССР, ныне проживающие в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджант, передает СМИ. По сообщению источника, ранее данные предприниматели сделали крупное пожертвование в размере «сотни тысяч долларов» республиканцам, после чего получили доступ к партийному руководству.

Планировалось сместить главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева на топ-менеджера этой же компании Андрея Фаворова, сообщает агентство. Однако планы разрушила победа на выборах Владимира Зеленского.