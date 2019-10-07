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В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Москва, 07.10.2019
#Россия vs США
#Политика
  • В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

AP/TASS

Запад и в первую очередь НАТО во главе с США тревожит усиление России в Черном море. Повышенное внимание к региону объясняется тем, что в Вашингтоне считают именно Черное море главным полем борьбы между Россией и Западом за будущее Европы. Конфликты в акватории Черного моря зрели задолго до присоединения Крыма к России в 2014 году. После этого присоединения, которое на Западе считают «аннексией», противостояние вырвалось на поверхность.

Аналитический центр RAND Corporation при правительстве США подготовил исследование, целью которого является попытка выработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе, который в Кремле видят и как эффективный плацдарм для распространения российского влияния на восточную часть Средиземного моря. Авторов исследования не скрывают тревоги от очевидного усиления Черноморского флота России и войск Южного военного округа. Следствием этого усиления, считают в Rand, стало то, что Россия четыре раза за последние десять лет применяла в регионе военную силу. В США считают, что Москва стремится превратить Черное и Азовское моря во внутренние российские водоемы при помощи не только военной силы, но и всех остальных пригодных для этого средств и орудий: информационных, экономических, энергетических и тайных. При этом, считают аналитики Rand, Россия стремится добиться такой же свободы действий в Черном и Азовском морях, какой она обладает в Каспийском море.

Сейчас, с тревогой отмечают авторы исследования, черноморским странам и Западу по ряду причин, главные из которых заключаются в серьезных различиях и особенностях этих государств, трудно выработать общую стратегию защиты своих интересов и противостоять распространению и усилению российского влияния в Черном море.

Москва в этом отношении обладает преимуществом, поскольку имеет четкий, как считают в Rand, план действий в регионе. Россия ловко варьирует тактику защиты своих интересов в странах региона в зависимости от конкретной обстановки в той или иной стране. Главная цель – сделать эту страну открытой экономическому и политическому влиянию России.

Авторы исследования считают, что Запад должен использовать как военные, так и иные средства в борьбе с Россией в Черноморском регионе. В «иные» входят поддержка планов развития экономик черноморских государств и помощь в проведении инфраструктурных проектов. Что же касается военных средств борьбы, то это размещение в Румынии и Болгарии современных средств противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов, активизация и расширение учений НАТО в Черном море, помощь Украине и Грузии в развитии вооруженных сил, чтобы они могли противостоять «агрессии» России.

Следует отдать должное аналитикам Rand: они уверены, что военного решения проблем региона нет. Это значит, что Запад, по их мнению, должен стремиться повышать эффективность борьбы с Россией за сердца и настроения народов, живущих на берегах Черного моря. Кроме чистой экономики, это будет также зависеть от скоординированных действий Запада в борьбе с угрозами со стороны России в киберпространстве и в противостоянии гибридным угрозам, говорится в докладе.

Весной 2019 года НАТО согласовала действия по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Речь идет об учениях, обмене информацией и заходах в порты акватории.

При этом в Вашингтоне и Брюсселе, как это нередко бывает в последние годы, забыли о выданных Москве лидерами западных стран гарантиях. Москва, со своей стороны, предупреждает, что не намерена сидеть, сложа руки, и будет зеркально реагировать на агрессивные действия НАТО в регионе.

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