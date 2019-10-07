Разведение сил на Донбассе откладывается

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отведение украинских военных от линии разграничения в населенных пунктах Золотом и Петровском, не состоялось из-за обстрела этих населенных пунктов. «Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды. К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов» - сказал Пристайко.