Главная премьера сезона – «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ»

Продюсер театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в финале спектакля под крики «браво!» совершенно неожиданно для зрителей спустился на сцену с двадцатиметровой высоты без страховки, держась одной рукой за трос, и поблагодарил всех «соучастников» ограбления: артистов и создателей спектакля – режиссера российской постановки Кэти-Энн Макдонаф и Анну Шевчук, автора русского текста Александру Козыреву и музыкального руководителя Анну Куликову. Кроме того, он заверил инвесторов, что вложенные в постановку средства вскоре будут возвращены: «Большое спасибо за поддержку всем нашим партнерам, на деньги которых поставлен спектакль. Вернём, как только ограбим банк!».

Российским постановщикам и продюсерам спектакля удалось опередить Бродвей: московская постановка вышла раньше бродвейской! Но несмотря на то, что пьеса еще не была представлена на Бродвее, «американский след» этой британской комедии на лицо, ведь по сюжету, действие происходит в Миннеаполисе в конце криминальных пятидесятых. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным драгоценным камнем. Бриллиант искали и одетые в перчатки и темные очки гости закрытой премьеры и нашли…

В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Анна Глаубэ, Даниил Пугаёв, Игорь Гудеев, Олег Савцов, Илья Денискин, Владимир Моташнёв, Станислав Беляев, Даня Чванов, Александр Горелов, Никита Смольянинов, Екатерина Крамзина, Евгений Пилюгин, Марина Иванова, Кирилл Гордеев, Никита Григорьев, Юлия Ива, Сергей Федюшкин, Олег Отс и другие артисты ведущих театров страны. На счету актеров «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» – участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах «Привидение», «Красавица и Чудовище», CHICAGO, ZORRO, а также в спектакле «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» и мюзикле «Первое свидание».

Поздравить с новой работой продюсера постановки Дмитрия Богачева, театральные компании «Бродвей Москва» и «Фэнси Шоу» пришли: Михаил Швыдкой, Лариса Долина, Ольга Бузова, Юлия Барановская, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Алла Довлатова, Алена Свиридова, Оксана Федорова, Александр Олешко, Лиза Арзамасова, Лера Кудрявцева, Юлий Гусман, Екатерина Волкова, Аркадий Укупник, Наталья Гулькина, Макс Бранд, Герман Черных, Ева Миллер, Даша Духонина, Мила Клименко, Настя Крайнова, Алена Рапай, Евгений Кулик, Алена Водонаева, Полина Трубенкова, Мария Погребняк, Artik & Asti, Андрей Разыграев, Анна Бахирева, Ольга Кузьмина, Карина Андоленко, Снежина Кулова и другие.

Михаил Швыдкой: «Я по образованию театральный критик, поэтому должен сказать, что настоящая английская комедия – довольно сложный жанр. Это один из самых трудных видов искусства – английский юмор, который нужно переложить на русский манер. И это уже не в первый раз, когда Богачев берется за такой материал. Я очень рад, что традиция продолжается».

Ольга Бузова: «Потрясающая премьера! Мы смотрели просто невероятную «Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Спектакль обязателен к просмотру. Это же настоящий Голливуд на сцене театра! Я получила невероятно удовольствие. Мне кажется, что мой смех слышал весь зал! Пыталась смеяться тише, но это невозможно. До слез!»

Лариса Долина: «Действительно очень смешной спектакль и очень необычный. До самого финала я даже не могла предположить, чем все закончится. Браво!»

Алена Свиридова: «Это замечательная комедия положений. Очень запомнилась сцена в квартире у Каприс – актерская игра выше всяких похвал!»

Алена Водонаева: «Я в полном восторге! Я так и не поняла почему жанр этого спектакля определили, как полумюзикл, для меня это полноценный мюзикл несмотря на то, что много диалогов. Всё такое музыкальное, ритмичное, классное! Я хохотала так, что у меня то живот болел, то скулы. Я очень рада, что сегодняшний вечер провела здесь!»

Юлия Барановская: «Этот спектакль для любого человека! Посмотрите – не найдется ни одного зрителя, который вышел бы недовольным. Герои много чего нелепого отчебучили, но они грабят весело и с музыкой! Если вам хочется ни о чем не думать, а просто похохотать, то это лучшее средство!»

Лиза Арзамасова: «После спектакля настрой у всех хулиганский! Потому что со сцены был подан чудесный озорной пример. Актерские работы поражают – у них получается заразить историей зрителя! Да и остальное на высшем уровне – костюмы, музыкальное оформление, вокал, сценография! Очень рада, что сегодня я здесь, как и все истинные поклонники постановок Дмитрия Богачева».

Екатерина Стриженова: «Я по-настоящему отдохнула! Сидишь, смеешься от души! Замечательная работа! Мне кажется, Дмитрий Богачев продолжает экспериментировать. Это синтез драматического театра и мюзикла. А как здорово ребята поют! Все персонажи в прекрасной форме. Всем рекомендую пойти и посмотреть!»

Алла Довлатова: «Хорошая постановка. Мне очень нравится такой тип юмора, спектакль безумно смешной и легкий для восприятия! Настя Стоцкая – молодец!»

Лера Кудрявцева: «Я в восторге, честно говорю. Первые пятнадцать минут вникала в обстановку, а потом разошлась и уже с огромным удовольствием смотрела. Мы смеялись, кажется, громче всех в зале!»

Александр Олешко: «Грандиозное впечатление и глубокая благодарность всем тем, кто играл и создавал спектакль, потому что это большое счастье и для нас. Зрителю не нужно выдумывать ощущения они самые чистые и прекрасные. Я во многом завидую своим молодым коллегам, которые купаются в таком материале. Потому что для актеров это такой подарок, такое счастье. Так что я всем желаю удачи и долголетия спектаклю!»

Алексей Кортнев: «Ребята, это очень смешно! Вновь блестящая постановка от Дмитрия Богачева в МДМ. Окей, это юмор на любителя, но таких любителей, я уверен, у нас найдутся сотни тысяч! Пойдите и посмотрите!»

Юлий Гусман: «Вы знаете, это удивительная история, потому что сейчас никто этого не умеет делать – с таким азартом, с таким счастьем, с таким весельем исполнять сложнейшую структуру спектакля! Это очень сложная история. Если смотрит посторонний человек, то он видит, что актеры дурачатся, веселятся, хлопают, на верёвках катаются. На самом деле это огромный труд. В 75 году, извините за такие цифры, я ставил спектакль «Три мушкетёра» в Бакинском ТЮЗе. И там у меня мушкетёры спускались по канатам в монастырь кармелиток, чтобы спасти Бонасье. У нас не было таких тросов. И мы умирали от страха, когда на этих канатах они спускались. А здесь – абсолютно чудовищной трудности задача. И, как всегда бывает у Богачева… это все делала огромная команда увлеченных людей, увлеченных артистов, удивительных специалистов. Но на самом деле это всё душа, мозги и энергия Димы. Мы с ним знакомы тысячу лет. И даже встречались с ним на премьере в театре на Бродвее - случайно сели рядом. И сегодня я очень удивлен, потому что это не похоже на то, что делали вы до этого. Ни пуха!»

Анастасия Стоцкая: «Всегда волнуюсь перед спектаклем, но особенно, когда знаю, что сегодня в зале люди особенные – авторитетные лично для меня – друзья и коллеги, которые много лет следят за моим творчеством. Когда семнадцать лет назад была премьера мюзикла «Чикаго», я не так сильно волновалась – не было такой ответственности, а сейчас для меня это дико важно!»

Настя Крайнова: «Советую от души сходить на «Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Так я давненько не смеялась. Честно скажу, я просто не могла остановиться хохотать! Это поистине стоящий полумюзикл. Какие же там крутые шутки, талантливые актёры. Вся постановка идеальна. Надо находить время, чтобы отвлечься и просто отдохнуть от суеты. Это спектакль вам в этом поможет. Я вам обещаю, смеяться вы будете в голос!»

Макс Брандт: «Очень динамично, ярко, хорошо! Очень понравилось. Уровень высочайший. Весь актерский состав шикарный, но Анастасия Стоцкая в роли певицы – это вишенка на этом филигранном торте».

Artik: «Всё очень понравилось – смеялись без остановки. Артисты пели очень красиво. Сюжет интересный. Единственное, меня удивило, что я Стоцкую не узнал – такая нетипичная роль! Все талантливо и на высшем уровне. Очень профессиональные вокалисты и актеры. Классно!»

Снежина Кулова: «Мне очень нравится! Особенно то, как нас всех перенесли в ту эпоху 50-х., музыка потрясающе обрамляет постановку. Попадание идеальное – актеры, костюмы… Очень круто играют! И этот юмор – он понятен всем, которому хочется откликаться улыбкой, он заставляет забыть о каких-то жизненных неурядицах. Вы просто погружаетесь в другое время, другие, пусть и гротесковые, проблемы героев – но это так расслабляет. Мне очень-очень нравится!»

Карина Андоленко: «Мне очень-очень нравится! И я очень рада, что это начинает развиваться в нашей стране. Мне “…Шоу пошло не так” очень понравилось, и новая постановка. Tо, как ребята работают с этим жанром, очень круто. Хотя я, конечно, несколько субъективна, со многими ребятами мы учились вместе, они прекрасные артисты. Но то, как они талантливо держат эту форму – очень круто!»

Ирина Безрукова: «Я очень много смеялась. Давно такого не было. Здесь очень хорошо выстроена вся история. Нравится, как работают артисты, как все движется. Ребята прекрасны!»

Анжелика Каширина: «Мы хихикаем. Со многими артистами я знакома лично – и мне очень нравится, как они работают. Симпатизирую всем! Смогла бы я сама ограбить банк? Да! Но только на сцене».

Ольга Кузьмина: «Спектакль интригует с самого начала. Классные актерские работы. Конечно, сразу возникает дикое желание поучаствовать в таком проекте по ту сторону рампы. Но и в зрительном зале я получила большое удовольствие».

Аркадий Укупник: «Это реально смешно. Главное не то что это смешная комедия про ограбление. Главное – жанр и стиль! Прекрасно!»

Наталья Гулькина: «Спектакль очень цепляет. Энергетика песен потрясающая, благодаря им атмосфера нарастает как снежный ком».

Справка:

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» с успехом идет четвертый сезон в Лондоне, во Франции спектакль получил одну из престижнейших театральных наград – премию «Мольер». Теперь спектакль об ограблении добрался до новой театральной столицы – Москвы. По сюжету, действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе, США. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц...

В театральной комедии-экшене исполняются и мюзикловые номера, включая хиты, ставшие частью золотой коллекции мировой эстрады, такие, как Dynamite трижды лауреата Премии «Грэмми» Бренды Ли и Something's Got a Hold on Me четырежды лауреата премии «Грэмми» Джеймса Кливланда. В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Анна Глаубэ, Даня Чванов, Александр Горелов, Кирилл Гордеев, Юлия Ива, Олег Савцов и другие артисты ведущих театров страны