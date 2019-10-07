Крупнейший банк Европы HSBC решил сократить до 10 тыс. рабочих мест

Руководство крупнейшей кредитной организации Старого Света – британского банка HSBC Holdings Plc – решило сократить около 10 тыс. своих сотрудников.

Как пишет Financial Times со ссылкой на свои информированные источники, на такой шаг правление банка идёт с целью сокращения расходов.

А так как персонал является одной из наиболее существенный статей расходов, новые увольнения добавятся к программе о сокращении избыточных сотрудников. Об этой программе в банк объявили в связи с неопределенностью, связанной с возможным выходом Великобритании из Евросоюза. При этом отмечается, что в первую очередь лишаться работы высокооплачиваемые сотрудники, на долю которых приходится львиная доля заработного фонда.

Несмотря на масштабные сокращения, это не должно помешают кадровому отделу HSBC нанимать новых сотрудников на быстро растущих рынках Азии, на которые приходится около 80% всей прибыли банка.