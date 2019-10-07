Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

В Министерстве экономического развития Российской Федерации предложили повысить налоги на малый бизнес.

В частности, как говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, начиная с 2020 года планируется повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%.

При этом согласно этому же законопроекту, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход планируется повысить до 2,009. Сейчас он составляет 1,915. Кроме того, показатель для торгового сбора должен быть увеличен с нынешних 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592.

Напомним, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Минэкономразвития проводит индексацию каждый год с учётом изменения потребительских цен.