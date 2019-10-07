Moody's пообещало России 10%-ный рост кредитования

Что есть экономическое зло?

По итогам 2019 года объем кредитования в России в целом составит 10% в годовом сопоставлении, ожидают в международном рейтинговом агентстве Moody's. Как сообщает агентство «Прайм» со с ссылкой на экспертов компании, в целом кредитование в РФ вернулось к росту в 2017 году после падения на 7% годом ранее.

Рост был в основном обусловлен розничным сегментом, на который приходится примерно треть всех общесистемных кредитов, в 2017 году их объем вырос на 12,8%, а в 2018 году — на 22,4%. Та же тенденция сохранится и в дальнейшем. "Мы ожидаем, что общий рост кредитования в отрасли останется умеренным: 10% в 2019 году и 9% в 2020 году, что в основном обусловлено ростом объема розничных кредитов. Спрос на корпоративные кредиты останется слабым из-за замедления экономического роста", — заявили в Moody's.

Агентство также считает, что санкции со стороны других стран против России окажут ограниченное влияние на крупные госбанки. "Между тем, последствия от санкций США и ЕС в отношении крупных российских государственных банков ограничены, главным образом потому, что эти банки получают большую часть своего финансирования через депозиты внутренних клиентов", — отмечают аналитики Moody's.

Как считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, новые правила заключения сделок на рынке ипотечного кредитования, новые правила в отношении МФО и самих заёмщиков в течение, как минимум, полутора лет окажут своё стабилизирующее влияние на рынок розничного кредитования населения в стране.

Эксперт в целом согласен с оценками Moody's, однако полагает, что базис для оценки надо ещё найти. Ведь согласно оценкам Минфина в стране быстрыми темпами растёт именно, так называемая, «теневая экономика». А согласно оценке Росфинмониторинга, эквивалент «серых» или «конвертных» зарплат, с которых, по сути дела население и бизнес не платит налоги и страховые взносы, в стране вырос до уровня в 10 трлн рублей в год.

Причём такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе Минфина, который правительство внесло в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы. Росфинмониторинг ещё в начале этого финансового года сообщал, что общий объем «теневой экономики» России в 2018 году превысил 20-30 трлн рублей.

Так что при таких цифрах «теневого сектора» можно совершенно забыть о точных прогнозах в отношении закредитованности населения уверен Роман Блинов. Ведь, часть населения в принципе не платит налоги и при этом имеет возможность к заимствованиям и с успехом наращивает свои обязательства перед кредитными организациями. Все оценки в таких условиях носят крайне примерный характер и смысла не несут. «Надеемся, что в международном рейтинговом агентстве Moody's при составлении прогноза аналитики учли вышеприведенные цифры по теневой экономике и теневым доходам населения», — говорит он.

С учётом того факта, что располагаемые доходы населения падают, а темпы роста ВВП в стране имеют крайне низкие значения, можно предположить, что рост кредитования и общий рост закредитованности населения – это зло для страны, уверен Роман Блинов. Но по данным ЦБ РФ именно потребительская активность населения и имеет стабилизирующий характер действия на всю экономику страны. Без этого роста кредитования населения темпы роста экономики страны вообще были бы отрицательными.

При этом, добавляет эксперт, рост кредитования в отсутствии значимого роста экономики – это риск возникновения кризиса в финансовой сфере, который может крайне болезненно сказаться на всех сферах жизни страны. Но в условиях дуализма экономик – белой и так называемой «серой», сегодня практически невозможно предметно вести речь, что есть экономическое зло.

В стране, указывает Роман Блинов, раскручивается спираль «теневизации» всей экономики страны». Вот это реальный риск. По сути мы сейчас переживаем период, который пережила Америка после Великой депрессии, в то время Теодор Рузвельт, будущий президент США, был шефом полиции Нью-Йорка и боролся за собираемость налогов и наполнение казны, путём борьбы именно с «теневиками». Вот этот риск самый важный для нас всех, и не только для казны государства и прежде всего именно эту проблему необходимо сейчас решить государству, заключает аналитик.

И что есть добро

Скорость роста розничного кредитования действительно может несколько замедлиться из-за ввода с 1 октября усложнённых новых нормативов регулирования для банков, признает, в свою очередь, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. И, в частности, из-за необходимости рассчитывать и учитывать ПДН (предельную долговую нагрузку) для заёмщика, после чего ограничивать выдачу ему новых займов суммарным лимитом - в зависимости от размера уже имеющейся у клиента долговой нагрузки, в процентах от его среднемесячного дохода.

Однако аналитик уверен: замедление не будет долгим, и все быстро приспособятся. В большинстве случаев сотрудники банка, видя вполне приемлемые движения средств по счетам клиента или в целом его благополучную кредитную историю, а следовательно и перспективность выдачи данному заёмщику нового кредита, будут всё же успешно эти моменты обходить. Например, закрывая недостающую официальную доходную часть по НДФЛ менее формальными и сложнее проверяемыми сведениями из справок "по форме банка".

А могут и напрямую намекнуть, что готовы чего-то "не заметить", а самому клиенту вовсе не стоит указывать в заявке полностью сведения об уже имеющемся у него кредите в другом банке, если только он рассчитывает на одобрение нового. Вообще, эксперт считает уровень закредитованности населения всё ещё весьма далёким от критического, на сегодня вполне безобидным, а саму тему излишне раздутой чиновниками из Минэкономразвития.

Процент просрочек находится в пределах допустимой нормы, и более того, в последние три года медленно, но неуклонно снижается. А потребительские кредиты выполняют функцию раскачки существенно подавленного платежеспособного спроса: когда реальные доходы у людей практически не растут или растут очень медленно, то именно за счёт кредитования и происходит весь прирост продаж в розничных сетях, которые в свою очередь являются единственным приводным ремнём для увеличения доходов производителей на внутреннем рынке.

Собственно, и для самого заёмщика кредит далеко не всегда стоит рассматривать только как утяжеляющее жизнь бремя: нет, это ещё и стимул развиваться, не сидеть сложа руки, порой искать себя в новом деле и думать, как ещё ты мог бы заработать — и немало тех, кто именно благодаря таким вот вынужденным стимулам находят себе целую сферу приложения сил, труда на долгие годы.

Не говоря уже о правительстве, которое должно бы молиться на растущую кредитную денежную массу: по сути, банки выполняют за чиновников правительства почти всю работу, чтобы в стране вообще был хоть какой-то минимальный процент экономического роста. И, пользуясь предоставленным им за счёт этого "взаймы" временем, аппарат Минэкономразвития, Минпромторг, другие отраслевые федеральные ведомства могли бы строить по-настоящему прочные модели развития с опорой на технологии, плюс облегчая максимально среду для стартапов и налоговое бремя на уже действующие предприятия.

Но даже и без должных успехов правительства пока на этом поприще, сегодняшнее несколько вязкое "болото" в целом ряде секторов способно и самостоятельно расшевелиться, полагает Пётр Пушкарёв. Когда бизнес почувствует, что общемировой фон деловой активности вовсе не спешит так уж заметно затухать, и что ставшие уже общим местом тиражируемые прогнозы о замедлении темпов глобальной экономики и чуть ли не о грядущей рецессии не спешат сбываться, а фондовые биржи продолжат штурмовать исторические максимумы, то и в России и многие наши владельцы, управляющие предприятий активней обратят внимание на возможности.

А точечно и отдельные заводы, и представители IT-отрасли, ощутят подпитку со стороны капиталов азиатских, европейских инвесторов. И по мере роста этого интереса возрастёт быстро и потребность в новых корпоративных кредитах, тем более что ЦБ находится явно в цикле снижения ключевой ставки, которая вполне может опуститься в 2020 году до уровня 6.5% годовых и даже ниже. С учётом всех этих настроений, заключает Пётр Пушкарёв, уровень кредитования, скорее всего, в следующем году не понизится, а останется или примерно на нынешнему уровне, или даже немного вырастет. А с 2021 года мы увидим в объёмах кредитования новый если не бум, то прирост на 2-3%: причём и в потребительском, и в корпоративном секторах.